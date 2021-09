Sybit gewinnt Winkelmann Supplier Award 2021

Die Winkelmann Group ehrt mit dem Supplier Award alle vier Jahre besondere Leistungen und Beziehungen zu Lieferanten bzw. Dienstleistern der Gruppe. Unter 2.800 Lieferanten war in diesem Jahr die Sybit GmbH einer der insgesamt 10 Gewinner des Preises.

„Ehrungen sind etwas Besonderes, einen Award von einem Kunden zu erhalten, aber etwas ganz Besonderes“, sagt Robert Geppert, Chief Customer Officer bei Sybit, der den Award geneinsam mit Marco Werth, COO bei Sybit, am 08.09.2021 von Heinrich Winkelmann und Volker Manuel überreicht bekam. Mit dem Award wurde Sybit in der Kategorie „Idirect + Invest“ für besondere Leistungen und Zusammenarbeit ausgezeichnet. Damit gehört Sybit unter 2800 Lieferanten zu einem kleinen Kreis von nur 10 Unternehmen, die den Winkelmann Supplier Award 2021 überreicht bekamen – als einziger Dienstleister. Sybit berät und betreut die Winkelmann Group im Bereich Customer Experience, also der Digitalisierung von Kundenprozessen.

Die Winkelmann Group ist mit ihren drei Geschäftsbereichen Automotive, Building + Industry und Flowforming eine der führenden Unternehmensgruppen im Bereich der Metallumformung für namhafte Kunden aus den unterschiedlichsten Industriebranchen. Der Winkelmann Supplier Award wurde 2021 zum erst zweiten Mal vergeben, Premiere war im Jahr 2017. Mit dem Preis zeichnet die Gruppe besondere Beziehungen innerhalb ihres großen Netzwerks an Lieferanten aus und fördert damit die Zusammenarbeit.

Die Sybit GmbH hat sich auf kundenzentrierte Lösungen entlang der Customer Journey spezialisiert, bei denen sämtliche End-2-End-Prozesse digital abgebildet werden, vom Vertrieb über E-Commerce und Service bis hin zum Marketing. Als langjähriges SAP-Beratungshaus bietet das Unternehmen seinen Kunden eine ganzheitliche Prozessberatung von der Analyse und Strategieplanung, über Design und Implementierung bis hin zu umfassenden Application Management Services auf Basis der SAP Customer Experience Solutions.

Gegründet im Jahr 2000 vertrauen heute über 300 Kunden, vornehmlich Konzerne und weltweit agierende Mittelständler aus dem Maschinen- und Anlagenbau, der Konsumgüterindustrie und dem Automobilsektor auf die langjährige Expertise des SAP Platinum Partners. Sybit gehört zu den Top 20-Digitalagenturen in Deutschland und beschäftigt am Hauptsitz in Radolfzell und den Niederlassungen in Bielefeld, Hannover, Offenbach und Pforzheim über 270 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Seit August 2018 ist Sybit eine Tochter von NTT DATA Business Solutions, einem der weltweit führenden SAP-Beratungshäuser, welches mit 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in über 30 Ländern das SAP-Portfolio vollständig abdeckt.

