Sybit unter den angesehensten SAP-Beratungshäusern

Die Sybit GmbH aus Radolfzell hat in einer aktuellen Studie zur Reputation von über 100 SAP-Beratungen die Top-Ten geknackt und Platz 7 erreicht. Der Mutterkonzern von Sybit, die itelligence AG, erreichte gar den ersten Platz. Damit beschäftigt die Gruppe nach Studienergebnissen mit die angesehensten SAP Beraterinnen und Berater. Durchgeführt haben die Studie das Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) sowie die IT-Fachzeitschrift COMPUTERWOCHE.

Die Reputationsstudie der COMPUTERWOCHE und des IMWF setzte sich zur Aufgabe, das Meinungsbild von über 100 Unternehmen aus der SAP-Beratungsbranche zu untersuchen. Dabei wurden unter Einsatz von künstlicher Intelligenz und neuronalen Netzen insgesamt 438 Mio. Online-Quellen nach definierten Key Words und der textlichen Tonalität untersucht. Eingeteilt in die Dimensionen Produkt & Service, Profitabilität, Nachhaltigkeit, Innovation sowie Performance des Managements und als Arbeitgeber wurde ein Score errechnet, der dann den Ruf des jeweiligen Unternehmens abbildet. Die Sybit GmbH erreichte dabei einen bemerkenswerten 7. Platz. Auch das itelligence-Tochterunternehmen GISA erreichte einen starken 16. Platz.

?Dass die Sybit in einem Umfeld, das stark geprägt ist von Global Playern und Großunternehmen, einen der vordersten Plätze belegt, ist für uns eine sehr schöne Bestätigung und macht uns stolz, vor allem für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?, sagt Thomas Regele, CEO bei Sybit. ?Damit bilden wir gemeinsam mit itelligence und GISA ein unschlagbares Team in der heutigen SAP-Beraterbranche.?

Die Studie ?IT-Champions: SAP-Berater? erschien am 02.12.2020 und wurde im Auftrag der COMPUTERWOCHE durch das IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung realisiert. Basis der Auszeichnung ist eine umfangreiche Datenerhebung, in der sämtliche Texte, welche vordefinierte Suchbegriffe enthielten, gesammelt und anschließend ausgewertet wurden. Für die Studie seien für den Untersuchungszeitraum vom 01. Oktober 2019 bis 30. September 2020 aus insgesamt 438 Mio. Online-Quellen (Nachrichtenseiten, Foren, Blogs, Social-Media-Kanäle etc.) gut 200.000 Nennungen zu den etwa 100 Unternehmen erkannt und ausgewertet worden. Unterteilt in die Eventtypen Produkt & Service, Profitabilität, Nachhaltigkeit, Innovation, Management und Arbeitgeber wurden zur Punktermittlung zwei Werte bestimmt und in ein entsprechendes Verhältnis gesetzt: das Tonalitätssaldo und die Reichweite. Itelligence setzte hier mit 100 Punkten die Benchmark aller Beratungshäuser, Sybit erzielte mit 84,4 Punkten Platz 7 im Ranking.

Die Sybit GmbH hat sich auf kundenzentrierte Lösungen entlang der Customer Journey spezialisiert, bei denen sämtliche End-2-End-Prozesse digital abgebildet werden. Als langjähriges SAP-Beratungshaus bietet das Unternehmen seinen Kunden eine ganzheitliche Prozessberatung von der Analyse und Strategieplanung, über Design und Implementierung bis hin zu umfassenden Application Management Services auf Basis der SAP Customer Experience Lösungen. Dabei wird die Technologieplattform SAP Customer Experience Solutions als Frontend zum SAP ERP beziehungsweise zu SAP S/4HANA eingesetzt. Für eine kurze Projektdauer und stets transparente Prozesse setzt Sybit auf die Anwendung und Weiterentwicklung der agilen Projektmethodik.

Gegründet im Jahr 2000 vertrauen heute über 300 Kunden, vornehmlich Konzerne und weltweit agierende Mittelständler aus dem Maschinen- und Anlagenbau, der High-Tech-Industrie und dem Automobilsektor auf die langjährige Expertise des SAP Platinum Partners. Sybit gehört zu den Top 20-Digitalagenturen in Deutschland und beschäftigt am Hauptsitz in Radolfzell und den Niederlassungen in Bielefeld, Hannover, Offenbach und Pforzheim über 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Seit August 2018 ist Sybit eine Tochter der itelligence AG, einem der weltweit führenden SAP-Beratungshäuser mit ca. 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Niederlassungen in 28 Ländern.

Weitere Informationen: www.sybit.de