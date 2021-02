Sycor bleibt erster dreifacher Veeva Premiere Services Partner für Commercial Cloud in Deutschland

Mehr als 100 erfolgreiche Kunden-Projekte und nachgewiesene Expertise zeichnen den IT-Dienstleister Sycor als Veeva Premiere Services Partner für Commercial Cloud in Deutschland aus. Damit sind die Göttinger eines der wenigen Unternehmen, die diesen Partnerstatus erlangen konnten.

Veeva Systems Inc. ist ein Cloud-Computing Unternehmen aus den USA, mit Fokus auf Anwendungen in der Pharma- und Life Sciences Branche. Die mehr als 100 Partner weltweit können drei verschiedene Partnerschafts-Level erreichen. ?Premiere? stellt hierbei das höchste zu erreichende Partner-Level dar.

Bereits seit 2012 zählt Sycor zu den führenden Veeva Partnern und unterstützt Kunden bei der Einführung, Betreuung und Weiterentwicklung der Cloud-Lösungen von Veeva. Mittlerweile kann das Unternehmen auf mehr als 100 erfolgreiche Projekte zurückblicken ? global und multilingual.

Mit Sycor erhalten Kunden Veeva Consulting, Training und Managed Service aus einer Hand. Life Sciences-Unternehmen profitieren dabei insbesondere vom langjährigen Know-how der branchentypischen Prozesse und der Erfahrung in der Veeva-Commercial Suite wie Multichannel CRM, Events, Engage und Vault PromoMats. Die erfolgreichen Projekte und die Expertise der zertifizierten Berater und Administratoren zahlen sich nun aus: Sycor ist einer der wenigen Veeva-Partner mit drei Premiere-Zertifikaten. ?Wir sind stolz, Veeva Partner zu sein?, sagt Alexander Osterbrink, Leiter der Business Unit Commercial Excellence bei Sycor: ?Die erneute Auszeichnung als Veeva Premiere Services Partner ist eine Anerkennung für unsere kontinuierliche und auf Qualität ausgelegte Arbeit.?

Die Sycor-Unternehmensgruppe unterstützt ihre Kunden als Partner bei der digitalen Transformation. Innovative IT-Services und bedarfsgerechte IT-Lösungen decken dabei alle Unternehmensbereiche entlang der gesamten Wertschöpfungskette ab. Die Kunden der Sycor profitieren von professioneller Strategie-, Management- und Prozessberatung, hoher Branchen-Expertise und ausgewiesenem Technologie-Know-how.

Mit Hauptsitz in Göttingen und weiteren Standorten in Deutschland, Österreich, Amerika sowie Asien ist das Unternehmen international aufgestellt. Mehr als 600 Mitarbeiter integrieren dabei einzelne Lösungen harmonisch in bestehende IT-Landschaften oder bauen vollständig neue Infrastruktur- und Applikationslandschaften auf. Je nach Bedarf setzt Sycor Cloud-, On Premise- oder Hybrid-Lösungen um und betreibt diese.

Eigene Lösungen, vertikale Add-ons und alle Services im Umfeld von SAP ERP und Microsoft Dynamics 365 gehören genauso zum Angebot wie qualitätsgesicherte Lösungen und Services für IT-Outsourcing, Communication & Collaboration oder Customer Relationship Management (CRM). Das breite Know-how umfasst darüber hinaus Software Asset Management, Lizenzbeschaffungs-Optimierung, Security und Netzwerke. Im Bereich der Business Apps unterstützt Sycor seine Kunden in allen Phasen des Application Management Lifecycles und kann diesen auch komplett übernehmen. Zudem sichert Sycor die Akzeptanz neuer IT-Lösungen und den produktiven Umgang der Mitarbeiter in neuen Systemen mit individuellen Change- und Trainingskonzepten. Zu den Sycor-Kunden zählen namhafte Unternehmen aus den Branchen Pharma, Medizintechnik und Manufacturing.

Die SYCOR GmbH verfügt über ein nach DIN EN ISO 9001 zertifiziertes Qualitätsmanagement. Das ISO 27001-Zertifikat der Technologie-Sparte ist der Beweis für ein stabil aufgebautes Informationssicherheits-Managementsystem.

Sycor ist Gold Partner und Partner Center of Expertise der SAP Deutschland SE. Als Microsoft Partner ist das Unternehmen Cloud Solution Provider, Strategic Development Partner für die Bereiche Vermietung, Handel, Service und Wartung mobiler Güter sowie Flottenmanagement. Diverse Gold- und Silber-Kompetenzen stehen für die breite Expertise der Sycor im Microsoft-Umfeld.

Sycor erwirtschaftete im Jahr 2019 einen Umsatz von 86,1 Mio. Euro.