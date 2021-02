SYCOR GmbH: Webinar zur erfolgreichen Einführung von Cloud-Technologien

Die Corona-Pandemie war und ist in deutschen Unternehmen nach wie vor ein großer Treiber für die digitale Transformation. Um die Potentiale der Cloud auch nutzen zu können, brauchen Unternehmen eine gute Cloud-Strategie bzw. Cloud-Infrastruktur. Ein kostenfreies Webinar der SYCOR GmbH erklärt, wie Unternehmen konkret vorgehen sollten, um ihre Cloud-Transformation erfolgreich zu starten und durchzuführen.

Für die Mehrzahl der Unternehmen in Deutschland stellt sich nicht mehr die Frage, ob ein Wechsel in die Cloud stattfindet, sondern nur wann. Für die meisten Unternehmungen (weltweit 41%) ist insbesondere die höhere Kosteneffizienz der größte Bonus. Das ergab der Hybrid Cloud Report 2021 von NTT. Bisher werden die Unternehmen noch von Fragen zu Sicherheit, Compliance und zu der generellen Durchführung ausgebremst. ?Erst durch die Transformation der eigenen Workloads in die Cloud kann ermöglicht werden, dass die Daten von Unternehmen zusammengefasst und mit Services analysiert und bewertet werden,? weiß Timo Motejat, Head of Business Development Infrastructure & Cloud Services der SYCOR GmbH, ?Das war bisher nur großen Konzernen und nur unter Einsatz von großen finanziellen Mitteln vorbehalten. Die angesprochenen Services ermöglichen dies nun kostengünstig jedem und daher muss der Mittelstand diese Chance ergreifen und seinen Digital Core aufbauen. Der erste Schritt hierfür ist die saubere Transformation der Infrastruktur und der Applikationslandschaft.?

Webinar-Inhalt

Das Webinar zeigt auf, wie Unternehmen die Verlagerung des Datacenters in die Cloud richtig angehen. Die Experten Timo Motejat und Peter Rodenberg, Experten für Infrastructure & Cloud Services, nehmen die Zuhörer mit auf die Reise durch das spannende Thema Cloud Transformation. Wie können Unternehmen eine passende Cloud-Strategie entwickeln, davon profitieren und Cloud-Technologien ohne größere Risiken einführen? Diese Fragen beantworten die Fachleute im Webinar und stehen weiteren Fragen in einer Q&A-Session Rede und Antwort.

Termin und Anmeldung

Das kostenlose, deutschsprachige Webinar ?Cloud-Infrastruktur richtig einführen? findet am Donnerstag, den 11. März 2021, von 11:00 bis 11:30 Uhr, statt. Weitere Informationen und die Anmeldung sind verfügbar auf unserer Website Cloud-Infrastruktur richtig einführen.

Die Sycor-Unternehmensgruppe unterstützt ihre Kunden als Partner bei der digitalen Transformation. Innovative IT-Services und bedarfsgerechte IT-Lösungen decken dabei alle Unternehmensbereiche entlang der gesamten Wertschöpfungskette ab. Die Kunden der Sycor profitieren von professioneller Strategie-, Management- und Prozessberatung, hoher Branchen-Expertise und ausgewiesenem Technologie-Know-how.

Mit Hauptsitz in Göttingen und weiteren Standorten in Deutschland, Österreich, Amerika sowie Asien ist das Unternehmen international aufgestellt. Mehr als 600 Mitarbeiter integrieren dabei einzelne Lösungen harmonisch in bestehende IT-Landschaften oder bauen vollständig neue Infrastruktur- und Applikationslandschaften auf. Je nach Bedarf setzt Sycor Cloud-, On Premise- oder Hybrid-Lösungen um und betreibt diese.

Eigene Lösungen, vertikale Add-ons und alle Services im Umfeld von SAP ERP und Microsoft Dynamics 365 gehören genauso zum Angebot wie qualitätsgesicherte Lösungen und Services für IT-Outsourcing, Communication & Collaboration oder Customer Relationship Management (CRM). Das breite Know-how umfasst darüber hinaus Software Asset Management, Lizenzbeschaffungs-Optimierung, Security und Netzwerke. Im Bereich der Business Apps unterstützt Sycor seine Kunden in allen Phasen des Application Management Lifecycles und kann diesen auch komplett übernehmen. Zudem sichert Sycor die Akzeptanz neuer IT-Lösungen und den produktiven Umgang der Mitarbeiter in neuen Systemen mit individuellen Change- und Trainingskonzepten. Zu den Sycor-Kunden zählen namhafte Unternehmen aus den Branchen Pharma, Medizintechnik und Manufacturing.

Die SYCOR GmbH verfügt über ein nach DIN EN ISO 9001 zertifiziertes Qualitätsmanagement. Das ISO 27001-Zertifikat der Technologie-Sparte ist der Beweis für ein stabil aufgebautes Informationssicherheits-Managementsystem.

Sycor ist Gold Partner und Partner Center of Expertise der SAP Deutschland SE. Als Microsoft Partner ist das Unternehmen Cloud Solution Provider, Strategic Development Partner für die Bereiche Vermietung, Handel, Service und Wartung mobiler Güter sowie Flottenmanagement. Diverse Gold- und Silber-Kompetenzen stehen für die breite Expertise der Sycor im Microsoft-Umfeld.

Sycor erwirtschaftete im Jahr 2019 einen Umsatz von 86,1 Mio. Euro.