Sycor schließt Data Center Transformation Partnervertrag mit Microsoft

Die SYCOR GmbH baut ihre langjährige Zusammenarbeit mit Microsoft im Bereich Data Center Migration weiter aus. Der Göttinger IT-Dienstleister hat mit dem Hersteller eine Vereinbarung geschlossen, die die strategische Cloud-Ausrichtung der Sycor unterstreicht. Von diesem gemeinsamen Cloud-Knowhow können Kunden nachhaltig profitieren.

Im Cloud-Zeitalter steigen die Anforderungen an Anbieter, die wie Sycor ein eigenes Rechenzentrum für Endkunden betreiben, ständig. Sie haben eine durchgängig hohe Profitabilität, Skalierbarkeit und Sicherheit für ihre Kunden zu gewährleisten. Zusätzlich müssen diese Anbieter auch spezielle Branchenzertifizierungen nachweisen, um im Wettbewerb zu bestehen. Als einer der führenden Hyperscaler unterstützt Microsoft ausgesuchte Partner mit einem DCM-Programm (Data Center Migration-Programm) bei der Verlagerung eigener Rechenzentrumskapazitäten sowie das derer Kunden in die Microsoft Cloud.

Die Unterzeichnung des Data Center Transformation Partnervertrags zwischen Microsoft Deutschland und Sycor bestätigt den ausgewiesenen Expertenstatus des Göttinger IT-Dienstleisters. Von dem Partnerprogramm profitieren Sycor Kunden in mehrfacher Hinsicht wie beispielsweise von geringeren Kosten durch eine bedarfsgerechte Nutzung der Cloud-Services und einer höheren Produktivität.

Migrations- und Operationskonzepte auf Basis modernster Technologien

Um den Partnerstatus zu erreichen, ist es erforderlich, einen hohen Bestandskundenstamm, ein attraktives Entwicklungspotenzial sowie eine nachhaltige Partnerstrategie nachzuweisen. ?Sycor erfüllt alle vorgegebenen Auswahlkriterien für das Partnerprogramm?, betont Sycor-Geschäftsführer Stephan Reiss, ?und wir freuen uns sehr darüber, dass wir unseren Kunden mit diesem exklusiven Partnerstatus einen besonderen Mehrwert anbieten können.?

Durch die Teilnahme an dem Programm werden weitere Mitarbeiter in den Expertenstatus gehoben, sodass es Sycor gelingt, seinen hohe Cloud-Expertise konsequent auszubauen. Das Microsoft DCM Agreement bekräftigt damit die stetige Entwicklung von Sycor hin zu einem der Top-Cloud-Managed-Service-Partner im DACH Raum.

?Wir freuen uns sehr, dass wir Kunden aus dem Mittelstand gemeinsam mit Sycor als Kooperationspartner auf dem Weg in die Microsoft Cloud begleiten können. Durch diese Zusammenarbeit profitieren Unternehmen von Kosteneinsparungen und technologischen Wettbewerbsvorteilen durch moderne und vollständig integrierte IT-Umgebungen?, bekräftigt Oliver Gürtler, Senior Director Mittelstand Deutschland, Mitglied der Geschäftsleitung Microsoft Deutschland.

Als langjähriger Microsoft Partner verfügt Sycor über erfahrene, bestmöglich geschulte und zertifizierte Mitarbeiter mit überdurchschnittlichem Know-how. Aus diesen Gründen ist Sycor durch Microsoft in vielen Bereichen zertifiziert ? das belegen die 12 Gold- und 5 Silberkompetenzen, wie zum Beispiel die Gold-Kompetenzen in den Bereichen Cloud Platform, Datacenter, Cloud Productivity und Cloud Business Applications. Diese Qualifikationsprädikate im Microsoft Partner-Programm zeigen Kunden, was sie erwarten können: fundierte Beratung und zuverlässige Umsetzung. Entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Das bekräftigt auch Timo Motejat, Head of Business Development Infrastructure & Cloud Services der SYCOR GmbH: ?Unser Dienstleistungsangebot ?Data Center Transformation? wurde anhand des Cloud Adaption Frameworks für Azure gemeinsam mit Microsoft entwickelt. Bestands- und Neukunden können sich damit sicher sein, ?State of the Art-Migrations- und Operationskonzepte? zu erhalten.?

Die Sycor-Unternehmensgruppe unterstützt ihre Kunden als Partner bei der digitalen Transformation. Innovative IT-Services und bedarfsgerechte IT-Lösungen decken dabei alle Unternehmensbereiche entlang der gesamten Wertschöpfungskette ab. Die Kunden der Sycor profitieren von professioneller Strategie-, Management- und Prozessberatung, hoher Branchen-Expertise und ausgewiesenem Technologie-Know-how.

Mit Hauptsitz in Göttingen und weiteren Standorten in Deutschland, Österreich, Amerika sowie Asien ist das Unternehmen international aufgestellt. Mehr als 600 Mitarbeiter integrieren dabei einzelne Lösungen harmonisch in bestehende IT-Landschaften oder bauen vollständig neue Infrastruktur- und Applikationslandschaften auf. Je nach Bedarf setzt Sycor Cloud-, On Premise- oder Hybrid-Lösungen um und betreibt diese.

Eigene Lösungen, vertikale Add-ons und alle Services im Umfeld von SAP ERP und Microsoft Dynamics 365 gehören genauso zum Angebot wie qualitätsgesicherte Lösungen und Services für IT-Outsourcing, Communication & Collaboration oder Customer Relationship Management (CRM). Das breite Know-how umfasst darüber hinaus Software Asset Management, Lizenzbeschaffungs-Optimierung, Security und Netzwerke. Im Bereich der Business Apps unterstützt Sycor seine Kunden in allen Phasen des Application Management Lifecycles und kann diesen auch komplett übernehmen. Zudem sichert Sycor die Akzeptanz neuer IT-Lösungen und den produktiven Umgang der Mitarbeiter in neuen Systemen mit individuellen Change- und Trainingskonzepten. Zu den Sycor-Kunden zählen namhafte Unternehmen aus den Branchen Pharma, Medizintechnik und Manufacturing.

Die SYCOR GmbH verfügt über ein nach DIN EN ISO 9001 zertifiziertes Qualitätsmanagement. Das ISO 27001-Zertifikat der Technologie-Sparte ist der Beweis für ein stabil aufgebautes Informationssicherheits-Managementsystem.

Sycor ist Gold Partner und Partner Center of Expertise der SAP Deutschland SE. Als Microsoft Partner ist das Unternehmen Cloud Solution Provider, Strategic Development Partner für die Bereiche Vermietung, Handel, Service und Wartung mobiler Güter sowie Flottenmanagement. Diverse Gold- und Silber-Kompetenzen stehen für die breite Expertise der Sycor im Microsoft-Umfeld.

Sycor erwirtschaftete im Jahr 2019 einen Umsatz von 86,1 Mio. Euro.