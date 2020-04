Synergien zwischen Breitbandausbau und Digitalisierung? Deutschland und Österreich im Vergleich unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Krise

Letztes Jahr fand in Wien zum ersten Mal ein von SBR-net Consulting AG organisierter Workshop ganz im Zeichen der Digitalisierung statt, der vor allem die Strategien deutscher und österreichischer Bundesländer im Bereich der Digitalisierung untereinander verglich. Vor diesem Hintergrund und den aktuellen Entwicklungen rund um die Digitalisierung im Rahmen der Covid-19 Krise entstand der Bedarf, eine neuerliche Erhebung durchzuführen, um den dynamischen Wandel zu erfassen, der sich durch Corona-Krise sogar noch deutlicher zeigt.

Der aktuelle Beitrag bietet einen Überblick der Digitalisierungsstrategien in Europa, im Speziellen in Österreich und Deutschland, mit Hinweisen auch zu Asien und Nordamerika. Digitalisierung ist ein vager Begriff mit diversen Attributen. Auf der einen Seite steht sie für den technologischen Wandel, ähnlich der industriellen Revolution, auf der anderen Seite steht sie für die gesellschaftliche Unsicherheit, wie wir unser Leben in Zukunft gestalten können und wollen. Dieses Spannungsfeld gilt es heute zu bewältigen.

Sowohl Deutschland als auch Österreich wollen zwar eine Vorreiterrolle einnehmen, sind in der Realität davon aber weit entfernt. Dies kann man jetzt als Nachteil sehen, doch bei genauerer Betrachtung erkennt man, dass es auch Vorteile mit sich bringt. Als ?latecomer? und im Lichte der aktuellen Umwälzungen entstehen neue Möglichkeiten, die Digitalisierung rasch, effizient und kostengünstig voranzubringen.

Während in Österreich seit längerer Zeit ein eigenständiges Ministerium der Digitalisierung existiert, so ist dies in Deutschland nach wie vor nicht umgesetzt. Seit SBR-net Consulting AG mit dem Diskussionsbeitrag 27 im Frühjahr 2019 erstmals das Thema beleuchtete, haben sich die einzelnen deutschen Bundesländer zwar mit ihren jeweiligen Strategien angenähert, doch ist vor allem deren Umsetzung ein äußerst aufwändiges Unterfangen, welches ohne eine zentrale Koordinationsstelle kaum zu bewältigen ist.

Deutschland und Österreich schlagen dabei teils ähnliche, teils leicht unterschiedliche Wege ein. Ein Wesensmerkmal beider Länder ist die verstärkte Befassung mit dem Thema Breitbandinfrastruktur auf Länderebene.

Neben den Vorteilen, welche in den Medien immer wieder dargestellt werden, wird in diesem Beitrag ebenfalls auf die zuvor angesprochenen Schattenseiten hingewiesen, um es LeserInnen zu ermöglichen anhand unserer Recherche ein Best Practice Modell zu entwickeln.

Im Rahmen des White Papers werden Strategien, Schwerpunkte ebenso wie Budgets und Maßnahmen näher vorgestellt. Im Lichte der aktuellen Entwicklungen und der Dynamik digitaler Anwendungen rund um die Covid-19 Krise im Frühjahr 2020 erscheint das Thema Digitalisierung aktueller denn je.

