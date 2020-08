syracom und ibi systems mit innovativer Lösung für das Nachhaltigkeitsmanagement

Das Business- und IT-Beratungshaus syracom weitet seine strategische Partnerschaft mit der ibi systems GmbH im Bereich Governance, Risk and Compliance auf das Thema Nachhaltigkeit aus. Die Unternehmen stellen nun auch die Einführung eines ganzheitlichen, toolgestützten Nachhaltigkeitsmanagements im Three-Lines-of-Defense-Modell in den Mittelpunkt der gemeinsamen Aktivitäten.

Mit der zunehmenden Bedeutung von Nachhaltigkeit im Unternehmen, steigen auch die Anforderungen an das Nachhaltigkeitsmanagement, die Corporate Governance, das Risikomanagement und die Compliance. Ein wesentlicher Faktor, damit der vollständige Blick auf Nachhaltigkeitsrisiken sowie deren Reduzierung gelingt, ist die ganzheitliche Verankerung des Nachhaltigkeitsmanagements im Unternehmen. Doch die Einführung eines effizienten Management-Systems stellt sich oft als Hindernis heraus.

syracom und ibi systems bieten gemeinsam auf Basis der webbasierten GRC-Anwendung

ibi systems iris einen integrierten, toolbasierten Lösungsansatz, der sich dem bewährten Three-Lines-of-Defense-Modell bedient. Kunden können damit ihr Nachhaltigkeitsmanagement in nur wenigen Monaten auf ein integriertes, effizientes Management-Tool umstellen. Bestehende Prozesse und Abläufe werden entweder vollständig übernommen, individuell angepasst oder erweitert. Das integrierte Reporting erfolgt auf einer einheitlichen Datenbasis mit unterschiedlichen Aggregationsmöglichkeiten. Der im Tool hinterlegte Kontrollprozess stellt sicher, dass alle Nachhaltigkeitsanforderungen umgesetzt werden.

?Unser Anspruch ist es, Nachhaltigkeitsmanagement ganzheitlich, effizient und operativ im Unternehmen zu verankern. Dies schließt bei uns automatisch die transparente Darstellung von Nachhaltigkeitsrisiken und deren Auswirkung ein,? so Hendrik Kurz, verantwortlicher Vorstand bei syracom.

Über die ibi systems GmbH

ibi systems ist ein führender Anbieter für ISMS- und GRC-Software. Seit fast zehn Jahren setzen namhafte Kunden aus den Bereichen Finance & Insurance, Automotive, Engineering, Business Services, Health, Public Services, Energy und Media auf die Software-Lösungen des Regensburger Unternehmens. Weitere Informationen: https://www.ibi-systems.de/de/

Die syracom AG wurde 1998 gegründet. Das inhabergeführte Beratungshaus unterstützt Unternehmen bei der Entwicklung und Einführung effizienter Geschäftsprozesse. Mit zukunftsfähigen Lösungen an der Schnittstelle von Business und IT begleitet syracom Kunden auf dem Weg in die digitale Transformation. Fachliche Schwerpunkte sind Regulatorik, Nachhaltigkeit sowie Governance, Risk and Compliance. Das Beratungshaus ist Teil der Consileon-Gruppe, die mit rund 450 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 65 Millionen Euro erzielt. Weitere Informationen: www.syracom.de