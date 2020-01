syscomtec ist neuer Distributor für LED-Displaylösungen von Ledeca in DACH

syscomtec Distribution AG ist neuer Vertriebspartner für schlüsselfertige LED-Displaylösungen von Ledeca in der DACH-Region. syscomtec beliefert Fachhändler und Systemhäuser mit innovativen AV-Technologien internationaler Hersteller. Zusammen mit einem umfangreichen Zubehörportfolio von Ledeca bietet syscomtec ab sofort maßgerschneiderte LED-Displays für Digital Signage-Anwendungen und Visualisierungssysteme für Unternehmen, öffentliche Einrichtungen, Hotellerie und Museen sowie Services für den Innenbereich zu einem sehr guten Preis/Leistungsverhältnis an.

Ledeca, mit Sitz in Istanbul/Türkei, entwickelt und produziert qualitativ hochwertige LED-basierte Multimediallösungen für digitale, interaktive Werbung, Information und Wegeleitung im Innen- und Außenbereich. Ledecas Produkte sind in zahlreichen vertikalen Märkten wie Einzelhandel, Digital-out-of-Home, Gebäudefassaden, Stadien, Verkehr, Transport, und TV-Studios im Einsatz. Der Fokus des Unternehmens liegt auf kundenorientierten, schlüsselfertigen Gesamtlösungen für jeden Bedarf und Anwendung. Egal, ob einzelne Screens in jeder Größe, für DooH-Netzwerke mit über 100 Displays oder einer Fläche von einem oder tausend Quadratmetern. Die Displays zeichnen sich durch flexible Bildschirmgrößen, Ausführungen und Formen, Plug & Play-Funktionalität, brillante Bildqualität sowie einem zuverlässigen 24/7-Dauerbetrieb bei niedrigen Kosten aus. Mit ergänzenden Produkten wie LED- und Video-Prozessoren, Content-Management- und Automatisierungs-Software zur dynamischen Inhaltserstellung und -verwaltung sowie Dienstleistungen für Installation, Inbetriebnahme, Kalibrierung und Echtzeit-Monitoring bietet Ledeca echte Turnkey Solutions.

?Die Produkte von Ledeca haben uns überzeugt und ergänzen unser Sortiment im Bereich Visualisierungslösungen perfekt.? erklärt Claus Lohse, Vorstand der syscomtec Distribution AG. ?Eine individuelle Betreuung und exzellente Services für unsere Kunden sind sowohl für Ledeca wie auch für uns die Basis unserer Unternehmensphilosophie. Mit Ledeca haben wir einen idealen Partner gewonnen.?

?Die Partnerschaft mit syscomtec wird unsere Präsenz in den deutschsprachigen Ländern stärken?, ergänzt Orhan Kaplan, Ledeca-Gründer und Managing Director. ?syscomtec ist mit über 20 Jahren Erfahrung ein renommierter Distributor und wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit einem starken Partner?.

Auf der ISE-Messe in Amsterdam zeigen syscomtec und Ledeca hochauflösende LED-Screens für Konferenz- und Meetingräume, auf den Kunden zugeschnittene LED-Wände für den Außenbereich, kreative LED-Wandlösungen sowie weitere LED-Produkte für den PoI und PoS (Halle 8, Stand E120).

Über LEDECA

Ledeca ist die Marke der Apron Teknoloji SA. und wurde 2007 in Istanbul gegründet. Das Unternehmen betreibt Niederlassungen in über 24 Ländern in Europa und dem Nahen Osten. Derzeit sind insgesamt über 7.000 LED- Display in 36 Ländern im Einsatz. Ledeca bietet standardisierte, für die Anwendung optimierte Produkte wie auch auf den Kunden zugeschnittene Lösungen mit eigens konstruierten gebogenen, kugelförmigen oder jede andere spezifische Rahmenkonstruktion. Zu den Kunden zählen unter anderem das AFAD Konferenzzentrum, Dakar Arenen, Flughäfen Frankfurt, Istanbul und Nairobi, Huawei, Levi–s, Mall of Istanbul, Radisson Blue Park In, Universität Graz und Wonderland Eurasia. www.ledeca.com

Die syscomtec Distribution AG ist der kompetente Partner für Übertragungstechnik, Signalmanagement und Digital Signage. Das Unternehmen vertreibt innovative High-Tech-Produkte und Lösungen wie Drahtlos-, Glasfaser-, HDBaseT- und IP-basierende Übertragungssysteme, Kreuzschienen und Schalter für DVI, DisplayPort und HDMI, Digital Signage-Software, Mediaplayer und Displays sowie High Brightness-Monitore internationaler Hersteller an Fachhändler und Systemhäuser in der DACH-Region und darüber hinaus. Als Beschaffungsdistributor überbrückt syscomtec für seine Kunden logistisch die Distanz zu Nordamerika und Asien. Neben dem klassischen Vertrieb unterstützt der Distributor seine Partner auch bei der Inbetriebnahme komplexer AV-Anlagen und bietet Consulting-Services und Trainings an. Die syscomtec Distribution AG besteht seit 1996 und hat ihren Sitz in Oberhaching bei München. www.syscomtec.com

syscomtec ist Preferred Partner der «AV-Solution Partner», der größten Kooperation unabhängiger AV-Systemhäuser und -integratoren im deutschsprachigen Raum. www.av-solutionpartner.de