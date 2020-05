syscomtec neuer Distributor von YAMAHA Unified Communications in DACH

Die syscomtec Distribution AG, Spezialist für Signalmanagement, Übertragungstechnik und Digital Signage, ist neuer Vertriebspartner für Yamaha Unified Communications-Produkte der Yamaha Music Europe GmbH in der DACH-Region. Das Yamaha UC-Portfolio umfasst Konferenztelefone, Collaborationlösungen wie drahtlose Mikrofonsysteme und Video Sound Bars mit integrierter Kamera, die sich durch erstklassige Audio- und Video-Funktionen auszeichnen.

syscomtec beliefert Fachhändler und Systemhäuser mit innovativen AV-Technologien internationaler Hersteller. Mit den UC-Produkten von YAMAHA erweitert das Unternehmen sein Leistungsportfolio um professionelle Kommunikationssysteme für Huddle Rooms, Konferenz- und Schulungsräume, Sitzungssäle oder Auditorien. Mit den Collaborationlösungen lassen sich Besprechungen, Meetings und Konferenzen unabhängig vom Standort realisieren sowie die Zusammenarbeit optimieren und noch produktiver gestalten. YAMAHA?s flexibel anpassbare UC-Produkte sind einfach in die IT-Infrastruktur zu integrieren und mit allen gängigen Software- und Plattformlösungen wie Zoom, Microsoft Teams oder GoToMeeting kompatibel.

?Die Unified Communications-Lösungen von Yamaha ergänzen unser Produktsortiment perfekt?, erklärt Claus Lohse, Vorstand der syscomtec Distribution AG. ?Damit bieten wir unseren Fachhandelspartnern und Integratoren ab sofort Audio- und Videokonferenzsysteme in Spitzenqualität, die der Nachfrage und steigenden Ansprüchen des stark wachsenden Marktes für Collaboration-Lösungen gerecht wird.

Marcus-Michael Müller, Manager Sales & Marketing Unified Communications Europe bei Yamaha, ergänzt: ?Yamaha Unified Communications setzt seine konsequente Wachstumsstrategie in Europe fort. Mit syscomtec haben wir einen kompetenten und erfahrenen Distributor gewonnen, mit dem wir unser Vertriebsnetz weiter stärken und uns gegenüber dem Wettbewerb besser positionieren können. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.?

Über Yamaha Unified Communications

Audio- und Videokonferenzlösungen von Yamaha Unified Communications machen Zusammenarbeit effizienter und steigern die Produktivität, wo auch immer Menschen arbeiten. Yamahas renommierter und qualitätsorientierter Ansatz bei der Entwicklung und Herstellung von professionellen Mikrofonsystemen, Konferenztelefonen und Video Soundbars garantiert hervorragende Audioqualität, Zuverlässigkeit und Flexibilität. Die Unified Communications (UC)-Produkte von Yamaha sind sowohl kabelgebundenen als auch drahtlos verfügbar und ermöglichen es den Nutzern, in jedem Meeting Raum natürliche und klare Gespräche zu führen. https://de.yamaha.com/uc

Die syscomtec Distribution AG ist der kompetente Partner für Übertragungstechnik, Signalmanagement und Digital Signage. Das Unternehmen vertreibt innovative High-Tech-Produkte und Lösungen wie Drahtlos-, Glasfaser-, HDBaseT- und IP-basierende Übertragungssysteme, Kreuzschienen und Schalter für DVI, DisplayPort und HDMI, Digital Signage-Software, Mediaplayer und Displays sowie High Brightness-Monitore internationaler Hersteller an Fachhändler und Systemhäuser in der DACH-Region und darüber hinaus. Als Beschaffungsdistributor überbrückt syscomtec für seine Kunden logistisch die Distanz zu Nordamerika und Asien. Neben dem klassischen Vertrieb unterstützt der Distributor seine Partner auch bei der Inbetriebnahme komplexer AV-Anlagen und bietet Consulting-Services und Trainings an. Die syscomtec Distribution AG besteht seit 1996 und hat ihren Sitz in Oberhaching bei München. www.syscomtec.com

syscomtec ist Preferred Partner der ?AV-Solution Partner?, der größten Kooperation unabhängiger AV-Systemhäuser und -integratoren im deutschsprachigen Raum. www.av-solutionpartner.de