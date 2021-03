SystoLOCK Companion: Neues Major-Release für OTP-Generator

Mit dem Release 2.0 bringt Systola zahlreiche wichtige Neurungen für den seinen mobilen Passwortgenerator SystoLOCK Companion. Vor allem an der Kompatibilität wurde gearbeitet. Die Migration von anderen Anwendungen zu SystoLOCK gelingt so nun mit links.

Mobiler Passwortgenerator für SystoLOCK und andere Dienste

?SystoLOCK Companion ist nicht nur ein universeller OTP-Generator, sondern auch ein wesentlicher Bestandteil der SystoLOCK-Infrastruktur?, erklärt Systola-Geschäftsführer Roman Kuznetsov. ?SystoLOCK ermöglicht wiederum die kennwortlose Authentisierung in Microsoft Windows-Umgebungen.?

Seine volle Wirkung entfaltet SystoLOCK Companion damit zwar als mobiler Authentifikator innerhalb der SystoLOCK-Infrastruktur. Hier verarbeitet die App nämlich QR-Code oder Push-initiierte Authentifizierungen und ermöglicht so blitzschnelle und sichere Anmeldungen in Windows-Netzwerken. SystoLOCK Companion ist aber auch mit anderen Diensten kompatibel. ?So brauchen Sie am Ende nur noch eine App zur Passwortgenerierung?, so Kuznetsov.

Neue Sicherheitsfeatures und komplettes Redesign beim Major-Release

Kompatibilität war beim Release 2.0 also das wichtigste Stichwort. Und auch an der Funktionsvielfalt wurde gearbeitet. SystoLOCK Companion ist damit nicht nur ein weiterer OTP-Generator, sondern geht ein paar Schritte weiter. So hebt Systola beispielsweise Einschränkungen auf, die von Mitbewerber-Apps auferlegt werden, und ermöglicht mehr Hashing-Algorithmen.

Darüber hinaus verfügt Companion über mehrere einzigartige Funktionen, die es wirklich sicherheitsunabhängig machen. Dazu gehören unter anderem ein Überwachungsprotokoll, das alle sicherheitsrelevanten Aktivitäten in der App aufzeichnet, konfigurierbare Abwehrmechanismen sowie Import- und Exportfunktionen, die es mit anderen Anwendungen dieser Art kompatibel machen.

Weitere Verbesserungen im Rahmen des Release waren unter anderem ein komplettes Redesign der Anwendung, eine bessere Bedienbarkeit und ein schnellerer Login. Sämtliche Neuerungen von SystoLOCK Companion können Sie in der Release-Dokumentation nachlesen: https://docs.systolock.com/releases/companion-release-notes.

Weitere Informationen zur mobilen Anwendung

SystoLOCK Companion ist ein hochmoderner, funktionsreicher, sicherer MFA-Token Generator, der nach ergonomischen Gesichtspunkten entwickelt wurde. Die App ist für iOS und Android erhältlich.

Erfahren Sie mehr über die smarte Lösung unter https://systolock.com.?

Systola GmbH wurde 2003 in Hamburg gegründet und beschäftigt sich mit IT-Sicherheit für Unternehmen. Zum Produktportfolio gehören: SystoLOCK – eine passwortlose Authentisierungs-Lösung für Microsoft Windows-Umgebungen, SystoLINK – eine IT-Outsourcing Plattform für KMUs, und Adaxes – ein Verwaltungs-System für Microsoft Active Directory.

Mehr Informationen erhalten Sie auf www.systola.de.