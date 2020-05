Türen berührungslos öffnen für mehr Hygiene und besseren Infektionsschutz

Hygiene ist nicht nur in Pandemiezeiten in vielen Bereichen, wie z.B. in Krankenhäusern, Altenheimen, Arztpraxen essenziell wichtig. Dass Krankheitserreger zum Teil über die Hände übertragen werden, ist allseits bekannt. Berührungslose, automatische Lösungen für barrierefreies Öffnen von Türen, wie sie beispielsweise dormakaba anbietet, sorgen hier für mehr Hygiene und besseren Infektionsschutz.

Der Schiebetürantrieb CS 80 MAGNEO ist eine einfache Möglichkeit, Schiebetüren im Innenbereich zu automatisieren und bietet in Kombination mit dem berührungslosen Taster CleanSwitch eine Lösung, die Komfort, Barrierefreiheit und Hygiene ermöglicht. Der Taster sorgt für die nötige Distanz zu Viren und Bakterien und öffnet die Türe berührungslos, wenn die Hand mit ein wenig Abstand vor den Taster gehalten wird. Mit einem max. Türflügelgewicht von 80 kg können sowohl einflügelige wie auch zweiflügelige Anlagen mit Glas-, Holz- und Metallflügeln ausgestattet werden.

Sehr häufig wird der sehr leise Magnetantrieb eingesetzt an Türen zwischen Schlafzimmer und Bad, Küche und Essraum oder Wohn- und Esszimmer. Eine besonders nützliche Funktion ist die die integrierte WC-Steuerung. Diese ermöglicht einen einfachen und barrierefreien Zutritt zum WC. Jeweils innen und außen können Taster zur Aktivierung angebracht werden. Innen befindet sich zudem ein Taster zur Ansteuerung der Zuhaltefunktion. Diese sorgt für die nötige Privatsphäre. In erster Linie für Türen im privaten Wohnbereich konzipiert, eignet sich der Schiebetürantrieb aber auch im öffentlichen Bereich, in Seniorenheimen, Krankenhäusern oder Arztpraxen.

Öffnen und schließen leicht gemacht

Auch für normale Drehtüren im Innenbereich gibt es automatische Lösungen, die barrierefrei, komfortabel und hygienisch sind. Der Drehtürantrieb PORTEO öffnet und schließt Türen automatisch, leise und zuverlässig und ist so für viele Menschen eine ideale Erleichterung im Alltag.

Der Antrieb kann flexibel nach individuellen Bedürfnissen eingestellt werden. Sein kompaktes, elegantes Design überzeugt ebenso wie die hochwertige Technik. Die Handhabung ist denkbar einfach. Der Antrieb bietet zahlreiche Funktionen für unterschiedliche Raumanforderungen und eignet sich sowohl für Holz- als auch für Glastüren. In Kombination mit dem berührungslosen Taster CleanSwitch oder mit Radarbewegungsmelder eignet sich PORTEO gut für WC-Türen in Seniorenheimen, öffentlichen Gebäuden oder auch in Privathaushalten.

