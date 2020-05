T-Systems International GmbH und eXept Software AG beschließen Partnerschaft

Mit diesem Schritt erweitern die Partner ihr Angebot und bieten ihren Kunden damit neue, entscheidende Möglichkeiten.

eXept AG stellt die expecco Suite wie gewohnt laut europäischen Standards bereit. Das flexible Framework bietet eine Vielzahl an Schnittstellen, so dass komplexe Systeme in allen Branchen automatisiert von der Komponente bis zur Abnahme überprüft werden können. Ein umfangreiches Projekt-, Test- und Ressourcenverwaltungstool runden das Angebot ab.

T-Systems International GmbH ist Spezialist für Automatisierungsberatung, -Strategien, Analysen der Entwicklungs- und Produktionsprozesse, Optimierungen, Machbarkeitsstudien und begleitet die Kunden bei der Implementierung.

Mit dem gemeinsamen Angebot werden die Kunden von der Prozessberatung, Planung, Realisierung bis zur Wartung optimal unterstützt.

Über T-Systems: T-Systems Unternehmensprofil

eXept Software AG ist das technologisch führende Unternehmen für die Automatisierung von Ge-schäftsvorgängen, Tests und Qualitätsprüfungen und liefert mit der Produktsuite expecco die geeigneten Tools.

“expecco” ist ein flexibles Framework für Testautomatisierung und Testmanagement und kann durchgängig von der Anforderungsphase bis zum Abnahmetest von allen Entwicklungsbeteiligten für die Testentwicklung, -ausführung und -verwaltung eingesetzt werden. Die hohe Wiederverwendbarkeit der Testfälle über alle Teststufen hinweg, führt zu einer drastischen Reduzierung des Wartungsaufwands. Durch den Zugriff auf alle vorhandenen Software- und Hardwarekomponen-ten wird ein zuverlässiger End-to-End-Tests möglich.

Die Produktsuite ermöglicht eine vollständige Automatisierung der Testprozesse und sorgt für eine stabile Softwarequalität.