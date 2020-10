TÜV Rheinland setzt auf Datenqualität von ISO Professional Services

Im Rahmen der Einführung verschiedener Master Data Governance Tools, hat sich TÜV Rheinland für die Marlin-Suite der ISO Professional Services entschieden.

TÜV Rheinland setzt künftig verschiedene SAP Add-ons der Marlin-Suite von ISO Professional Services ein. Die Marlin-Suite umfasst zahlreiche SAP Applikationen zur Steigerung der Datenqualität. Damit erreicht TÜV Rheinland eine deutlich höhere Datenqualität in seinen SAP Systemen. Um diese noch weiter zu steigern, kauften die Rheinländer zusätzliche Tools, wie etwa den Dublettencheck, die Adressvalidierung, die UST-ID Prüfung, Sanktionslistenprüfung und die Datenanreicherung der Marlin-Produktfamilie ein.

Das Projekt startete Anfang 2020, die ersten Hauptprozesse laufen beim TÜV Rheinland seit Ende April produktiv. Im Anschluss wurden weitere Funktionen implementiert, wie etwa eine zusätzliche Abfrage von Business Rules, eine Webmaske zur Erfassung neuer Stammdaten-Requests und die Optimierung der Prozesse. Die verschiedenen Tools können im gesamten Konzern an allen Standorten weltweit genutzt werden. “Die Lösungen der ISO Professional Services sind so skalierbar, dass wir die ganze TÜV Rheinland-Welt damit bedienen können”, erklärt Ashish Ranga, Head of Global Master Data Governance, TÜV Rheinland Service GmbH.

ISO Professional Services führte das gesamte Projekt remote und nur sehr begrenzt am Kundenstandort in Köln durch. ?Der Auftrag zu diesem Projekt ging noch vor Beginn der Corona-Krise ein. Daher hatte niemand mit derartigen Rahmenbedingungen gerechnet?, berichtet Mario Kalschne, Senior Consultant SAP bei ISO Professional Services. ?Umso stolzer sind wir über den Verlauf und das Ergebnis des kurzfristig eingeschlagenen Weges, die neue Software remote beim Kunden einzuführen. Die Zusammenarbeit bei der Implementierung mit TÜV Rheinland war trotz der besonderen Umstände hervorragende?, resümiert Kalschne.

Die ISO Professional Services GmbH verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in SAP Beratung und Hosting sowie IT-Infrastrukturdienstleistung. Die Kernkompetenzen umfassen den gesamten Lebenszyklus von SAP und Non-SAP-Landschaften – von der Beratung, Einführung, Optimierung bis zum Betrieb. Der Betrieb kann sämtliche Facetten umfassen, vom punktuellen Remote-Operating über Managed Services bis hin zum Full Outsourcing. Spezielles Know-how besteht im Data Quality Management großer Datenbestände, Data Governance sowie Datenintegration im Kontext von Industrie 4.0. Derzeit nutzen rund 45.000 SAP Anwender auf über 380 SAP Installationen die modularen Lösungen, um die Datenqualität der Stammdaten in SAP zu verbessern. SAP Hosting und Produkte im Bereich Data Quality Management sind von SAP SE zertifiziert.

Seit 1979 agiert die ISO auf dem Markt und hat sich seither zu einem vielseitigen, international aufgestellten IT-Dienstleister entwickelt. Der Konzentration auf spezielle Märkte folgend, entstanden mehrere schlagkräftige und innovative Unternehmen unter dem Dach der ISO-Gruppe. Dazu zählen heute neben der ISO Professional Services die ISO Software Systeme, die Software Engineering und Beratung erbringt, die ISO Travel Solutions, ein Experte für die Touristikindustrie, die ISO Recruiting Consultants, der Personaldienstleister mit IT-Fokus, und die ISO Public Services für Software und IT-Services für die Öffentliche Verwaltung.

Die ISO-Gruppe gehörte 2016 und 2019 zu den TOP 100-Unternehmen. Diese Auszeichnung attestiert mittelständischen Unternehmen in Deutschland überdurchschnittliche Innovationskraft und -erfolge.

Rund 610 Mitarbeiter sind an mehreren Standorten im gesamten Bundesgebiet sowie in Schwesterunternehmen in Österreich, Polen und Kanada tätig. Die Unternehmen ISO Software Systeme, ISO Travel Solutions, ISO Professional Services und ISO Public Services der ISO-Gruppe mit ihren Standorten in Nürnberg, München und Frankfurt am Main sind nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert.

Weiterführende Informationen finden Sie unter: www.iso-gruppe.com