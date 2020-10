TÜV SÜD Akademie bietet Zusatzqualifikationen im Masterstudiengang Medizintechnik der HAWK

Eine Kooperation zwischen TÜV SÜD Akademie und der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst in Göttingen (HAWK) bietet Studierenden im neu geschaffenen Masterstudiengang Medizintechnik seit dem Wintersemester 2020/21 die Möglichkeit, unternehmerisch geschätzte Zusatzqualifikationen zu erwerben.

Die Studierenden können dazu erstmals praxisrelevante Grundlagenseminare zu den Themen ?Qualitätsmanagement in der Medizinprodukteindustrie nach ISO 13485:2016?, ?Grundkurs Medizinprodukterecht? sowie ?Regulatorische Rahmenbedingungen nach MDR? belegen. Der Unterricht findet hochschulintern durch Dozenten statt, die das Schulungskonzept der TÜV SÜD Akademie kennen.

Die Pflichtvorlesungen sind Teil des dreisemestrigen Moduls Entrepreneurship mit dem Leitthema ?Vom Forscher zum Unternehmer? und sollen das unternehmerische Denken der Studierenden fördern. Nach Abschluss haben sie die nötigen Fähigkeiten erworben, um ihre Chancen am Arbeitsmarkt zu verbessern oder sogar selbst unternehmerisch tätig zu werden. Fachlich liegt der Schwerpunkt des Masterstudiengangs Medizintechnik auf der digitalen Diagnostik, zum Beispiel durch künstliche Intelligenz in der Bildgebung, und der Interaktion zwischen Mensch und Maschine. Besonders interessant ist die praktische Integration in den Forschungs-, Hochschul- und Industriestandort Göttingen und die Kombination von medizintechnischer Innovation und Entrepreneurship.

Zwischen dem Gesundheitscampus Göttingen und der TÜV SÜD Akademie gibt es bereits einige Kooperationen, die auf gute Erfahrungen zurückblicken können: Studierende der Studiengänge ?Pflege B.Sc.?, ?Therapiewissenschaften?, ?Logopädie B.Sc.? und ?Physiotherapie B.Sc.? erwerben die Zusatzqualifikation ?Qualitätsmanagement-Fachkraft QMF-TÜV im Gesundheits- und Sozialwesen? über die TÜV SÜD Akademie.

Die TÜV SÜD Akademie ist einer der führenden Weiterbildungspartner für Hersteller von Medizintechnik und bietet beispielsweise Seminare zur ISO 13485:2016, Medical Device Regulation (MDR) und In-vitro-Diagnostika Regulation (IVDR) sowie Unique Device Identification (UDI) an.

