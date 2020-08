TÜV SÜD Akademie kooperiert mit der IND.ACADEMY

Die TÜV SÜD Akademie kooperiert mit der E-Learning-Plattform IND.ACADEMY und erweitert deren Portfolio mit Schulungen aus den Bereichen Sicherheit & Gesundheitsschutz, Qualitätsmanagement/QM-Methoden und zu Hochvolt-Systemen in Kfz. Das Angebot von TÜV SÜD-Kursen auf https://www.ind.academy soll kontinuierlich ausgebaut werden.

Laura Beck, Project Leader Digital Academy der TÜV SÜD Akademie, blickt mit positiven Erwartungen auf die Kooperation: “Wir sind im E-Learning mit der TÜV SÜD Akademie qualitativ sehr hochwertig aufgestellt. Die digitalen Produkte bieten eine gute Ergänzung zu unseren Präsenzseminaren. Wir suchen nach zusätzlichen Wegen, unser Online-Angebot in den relevanten Zielgruppen noch bekannter zu machen. IND.ACADEMY ist eine vielversprechende Plattform und das Potential in der Industrie noch groß, dementsprechend glauben wir an eine fruchtbare Zusammenarbeit.”

IND.ACADEMY-Geschäftsführer Aaron Overmeyer ergänzt: “Wir sind begeistert, mit der TÜV SÜD Akademie einen der renommiertesten Namen im Weiterbildungsmarkt für unsere Plattform gewonnen zu haben und diese erstklassigen Kurse auch unseren Kunden zur Verfügung zu stellen. Letztlich gilt es, IND.ACADEMY am Markt zu etablieren und das geht nur mit den passenden qualitativen Inhalten. Dementsprechend sind wir auch weiterhin stets auf der Suche nach strategischen Partnern aus Industrie und Weiterbildung.”

Die TÜV SÜD Akademie ist ein etablierter Aus- und Weiterbildungspartner für Industrie, Handel, Gewerbe und Privatpersonen. Mit umfangreichen Schulungen und Trainings zu Technologie- und Managementthemen bildet sie jährlich mehr als 100.000 Teilnehmer weiter. Die TÜV SÜD Akademie bietet neben klassischen Präsenzseminaren auch In-House-Schulungen in Unternehmen und auch immer mehr Online-Angebote. Zudem veranstaltet sie jährlich rund 60 Fachtagungen zu Themen wie Betriebs- und Anlagensicherheit, Automobiltechnik, Umwelt- und Klimaschutz, Produktsicherheit und Projektmanagement. Einen Überblick zu den digitalen Weiterbildungsangeboten der TÜV SÜD Akademie finden Interessierte unter: https://www.tuvsud.com/de-de/store/akademie/online-training.

Die IND.ACADEMY wurde vom Münchner Company-Builder mantro und dem Elektrotechnik-Spezialist PHOENIX CONTACT ins Leben gerufen, um dem Fachkräftemangel in der Industrie entgegenzuwirken.

Im Jahr 1866 als Dampfkesselrevisionsverein gegründet, ist TÜV SÜD heute ein weltweit tätiges Unternehmen. Mehr als 25.000 Mitarbeiter sorgen an über 1.000 Standorten in rund 50 Ländern für die Optimierung von Technik, Systemen und Know-how. Sie leisten einen wesentlichen Beitrag dazu, technische Innovationen wie Industrie 4.0, autonomes Fahren oder Erneuerbare Energien sicher und zuverlässig zu machen. www.tuvsud.com/de.