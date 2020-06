TÜV SÜD Employer Branding bei IN2 SABRE Awards ausgezeichnet

TÜV SÜD hat für seine Arbeitgebermarke ?Future in your hands? ein ?Certificate of Excellence? bei den IN2 SABRE Awards in der Kategorie ?Best in Identity Branding? erhalten. Mit dem IN2 SABRE Award, dem Innovationsarm der SABRE Awards, werden vor allem Projekte im Bereich Innovation und Insights mit dem Schwerpunkt Content Creation im Bereich Management, Marketing und PR prämiert.

Mit dem Employer-Branding-Konzept ?Future in your hands? spricht TÜV SÜD weltweit Talente an und zeigt die Vielfalt der Tätigkeitsfelder und Karrieremöglichkeiten bei dem weltweiten Prüfdienstleister. ?Der Slogan unterstreicht die Motivation unserer Mitarbeitenden?, freut sich Claudia Delp, Leiterin Global HR Talent Acquisition, Learning & Development, und Eva Engström, Projektverantwortliche, ergänzt: ?Sie halten durch ihre Prüftätigkeit tatsächlich die Zukunft in ihren Händen und sind oft die Ersten, die neue Technologien oder Produkte prüfen. Darauf sind sie besonders stolz?. Bei dem internationalen Konzept stehen die eigenen Angestellten als Markenbotschafter im Mittelpunkt. Ihre Geschichten geben authentische Einblicke in spannende Projekte und ihren Arbeitsalltag bei TÜV SÜD. Die Designvorlagen sind variabel und können so einfach und zielgerichtet auf verschiedene Länder, Zielgruppen oder Kommunikationskanäle angepasst werden. Das Konzept für die Arbeitgebermarke entstand zusammen mit der Agentur Edelman Deutschland.

Der IN2 SABRE Award ist bereits die zweite Auszeichnung für die Arbeitgebermarke nach dem Employer-Branding-Award: ?Best Employer Brand Silver? in der Kategorie Global Player im Jahr 2019

Im Jahr 1866 als Dampfkesselrevisionsverein gegründet, ist TÜV SÜD heute ein weltweit tätiges Unternehmen. Mehr als 25.000 Mitarbeiter sorgen an über 1.000 Standorten in rund 50 Ländern für die Optimierung von Technik, Systemen und Know-how. Sie leisten einen wesentlichen Beitrag dazu, technische Innovationen wie Industrie 4.0, autonomes Fahren oder Erneuerbare Energien sicher und zuverlässig zu machen. www.tuvsud.com.