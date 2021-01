TÜV SÜD launcht neue globale Karriere-Website

TÜV SÜD hat seine weltweite Karriere-Website www.tuvsud.com/careers überarbeitet. Mit dem Relaunch folgt das Unternehmen seinem preisgekrönten Employer Brand Konzept??Future in your hands? und bringt mit authentischen Geschichten von Mitarbeitenden relevante Informationen den Interessierten näher. Struktur, Navigation, Inhalte und auch Bildsprache der Seiten wurden angepasst, um Bewerbende komfortabel und schnell durch den Prozess zu leiten. Auf der neuen globalen Karriereseite finden Interessierte mit wenigen Klicks Stellenangebote weltweit und realistische Einblicke in die vielfältigen Tätigkeiten bei TÜV SÜD. Die vielfältigen und internationalen Aufgaben des technischen Dienstleisters sind nun umfangreicher und anschaulich dargestellt. Selbst in Zeiten der Corona-Pandemie ist das Unternehmen ein stabiler Arbeitgeber und stellt sogar ein: In Deutschland jährlich rund 1.000 Personen, weltweit rund 3.500.?

?Wir wollen stärker auf die Erwartungen und Bedürfnisse unserer potenziellen zukünftigen Mitarbeitenden eingehen, die konkrete Einblicke in die Aufgaben bei TÜV SÜD gewinnen möchten. Deswegen wurden Rückmeldungen von Bewerbenden verschiedener Zielgruppen eingeholt und deren Vorschläge ? wo möglich ? umgesetzt?, erläutert Eva Engström, Projektleitung Employer Branding.

Gleichzeitig wurde die Employee Value Proposition (EVP) durchgängig und deutlich herausgearbeitet und mit einer einheitlichen Bildsprache unterstützt. ?Wer unsere Karriere-Website nutzt, erhält nun mehr und anschaulichere Infos, wofür TÜV SÜD?als Arbeitgeber steht, was wir bieten, wie es ist, bei TÜV SÜD zu arbeiten, und auch was wir unsererseits von zukünftigen Mitarbeitenden wünschen?, erläutert Claudia Delp, Leiterin Talent Acquisition, Learning & Development der TÜV SÜD Gruppe. Die Anzahl der Berufsportraits aus den unterschiedlichsten Fachbereichen weltweit wurde deutlich ausgebaut und übersichtlich zu Branchen und Aufgaben geordnet. Interessierte können so besser erkennen, ob sie zu TÜV SÜD passen und wie Arbeiten beim globalen Prüfdienstleister aussehen kann. Direkt angekoppelt sind spezifische Job-Boards mit Stellenangeboten aus den jeweiligen Bereichen.

Kachel-Struktur für hohe Usability

Struktur, Navigation, Inhalte und auch Bildsprache der Seite wurden angepasst und technologisch neu aufgestellt. Eine Kachel-Struktur erhöht die Übersichtlichkeit und lässt Website-Besucher:innen schnell navigieren. In der Rubrik ?How to join? finden Bewerbende eine detaillierte Darstellung des Bewerbungs- und Recruitingprozesses. Infos zu Arbeitgeber-Benefits und Videos runden das Informationsangebot ab. Im neuen Design und Umfang online sind die Webseiten von www.tuvsud.com/careers und das deutsche Pendant dazu www.tuvsud.com/de-de/karriere. Die weiteren Seiten der jeweiligen Länder werden zeitnah folgen. Die Karriere-Website ist full-responsive, damit Interessenten diese deviceunabhängig und vollumfänglich auch auf mobilen Endgeräten nutzen können.

Ausgezeichnetes Employer Branding Konzept

TÜV SÜD hat für seine Arbeitgebermarke ?Future in your hands? ein ?Certificate of Excellence? bei den IN2 SABRE Awards 2020 in der Kategorie ?Best in Identity Branding? erhalten. 2019 erhielt die HRAbteilung beim Employer-Branding-Award die Auszeichnung ?Best Employer Brand Silver? in der Kategorie Global Player.

Jährlich über 3.500 EinstellungenTÜV SÜD ist als weltweit tätiger Prüfdienstleister kontinuierlich auf der Suche nach qualifizierten Mitarbeitenden. Ob global oder regional, die Angestellten bei TÜV SÜD sorgen seit mehr als 155 Jahren für mehr Sicherheit und sind Wegbereiter für neue Technologien in vielen Branchen. Mit hohem Sachverstand werden Technologien und Produkte geprüft, damit sie zuverlässig, sicher und nachhaltig sind. Die Mitarbeitenden haben dabei Kontakt mit vielfältigen Produkten und Anwendungen, oft bevor sie marktreif sind und haben somit wortwörtlich die Zukunft in ihren Händen.?

Jährlich werden im Schnitt 3.500 Menschen neu bei TÜV SÜD angestellt, rund 1.100 davon in Deutschland ? und das selbst im Corona-Pandemie-Jahr 2020.?

Im Jahr 1866 als Dampfkesselrevisionsverein gegründet, ist TÜV SÜD heute ein weltweit tätiges Unternehmen. Rund 25.000 Mitarbeitende sorgen an über 1.000 Standorten in rund 50 Ländern für die Optimierung von Technik, Systemen und Knowhow. Sie leisten einen wesentlichen Beitrag dazu, technische Innovationen wie Industrie 4.0, autonomes Fahren oder Erneuerbare Energien sicher und zuverlässig zu machen. www.tuvsud.com