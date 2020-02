T5 JobMesse Stuttgart 25.3. – Jobs für Informatiker, Ingenieure und Naturwissenschaftler (gn)

Einblicke in internationale Arbeitskulturen erhalten, prämierten Top-Arbeitgebern auf den Zahn fühlen oder mehr über aktuelle Forschungsprojekte erfahren. Auf Recruitingevents, wie der T5 JobMesse in Stuttgart, stellen Arbeitgeber ausgewählter Zukunftsbranchen sich und ihr Stellenangebot vor. Für Informatiker, Ingenieure und Naturwissenschaftler (gn) die ideale Gelegenheit auf sich aufmerksam zu machen.

Im Haus der Wirtschaft können am 25. März wechselwillige (Young) Professionals, in stilvoller Umgebung, ihren Traumarbeitgeber kennen lernen. Flankiert von einem umfänglichen Rahmenprogramm bietet die T5 JobMesse wertvolle Unterstützung im Findungs- und Bewerbungsprozess. Vorterminierte Preinterviews, informative Unternehmensvorträge, sowie kostenfreie CV-Checks lassen kaum Wünsche offen. Besonderes Highlight für (angehende) Technische Assistenten: eine Podiumsdiskussion, eingebettet in das reguläre Messeprogramm.

Wer kann teilnehmen?

Gesucht werden Fach- und Führungskräfte, Berufserfahrene und Absolventen mit technischer (Ingenieure und IT) und naturwissenschaftlicher sowie wirtschaftswissenschaftlicher Qualifikation, Technische Assistenten, Pharma- und Klinikreferenten sowie Medizinprodukteberater (gn).

Sie treffen auf namhafte Unternehmen und Organisationen aus IT, Engineering, der Medizintechnik, Pharmazie, Biotechnologie und Chemie. Dabei sind u.a Acandis, BIOPRO Baden Württemberg, BrakeForceOne, Bundesagentur für Arbeit Stuttgart, CureVac, DLR, Ferchau Engineering, Finanz-DATA, gempex, hwi Pharma, Indivumed, ITK Engineering, KVB, Landeshauptstadt Stuttgart, Lonza, Marvecs, Nexontis Consulting, Rentschler Biopharma, Testo, TEVA, Umlaut, Varex Imaging, Vetter und Xtronic.

Das aktuelle Stellenangebot dieser Arbeitgeber bietet Einstiegsmöglichkeiten in diverse betriebliche Funktionsbereiche. Die Jobs werden vorab unter www.t5-jobboerse.de platziert und sind zudem vor Ort auf der T5 JobWall einsehbar.

Vereinfachter Bewerbungsprozess für die Pre-Interviews auf der T5 JobMesse

Benötigt werden weder Anschreiben noch Zeugnisse. Das Einzige was hochgeladen wird, ist der aktuelle Lebenslauf. Kurzfristig erfolgt eine Zu- oder Absage. Wer bei einem solchen Termin auf der Messe bleibenden Eindruck hinterlässt, ist im Auswahlverfahren der Arbeitgeber den anderen Bewerbern weit mehr, als nur eine Nasenlänge voraus. Arbeitgeber wie Umlaut AG bieten Preinterviews für Bewerber aus Ingenieure an. Mehr Infos

Wichtiger Hinweis

Da es sich bei der T5 JobMesse um eine exklusive Recruitingveranstaltung handelt, ist eine vorherige Anmeldung via t5-jobmesse.de/stuttgart notwendig. Der Zugang zur Messe ist für Bewerber und Kandidaten kostenlos und von 10 bis 16 Uhr möglich.