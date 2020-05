T5 JobMessen Hamburg und Berlin in 2020 – Jobs für Informatiker, Ingenieure und Naturwissenschaftler

Auf Recruitingevents, wie der T5 JobMesse in Hamburg und Berlin, stellen Arbeitgeber ausgewählter Zukunftsbranchen sich und ihr Stellenangebot vor. Für Naturwissenschaftler, Ingenieure und SW-Entwickler (gn) die ideale Gelegenheit auf sich aufmerksam zu machen.

In der Handwerkskammer Hamburg am 20. Oktober und im Kongresszentrum WISTA conventions in Berlin am 3. November können wechselwillige (Young) Professionals, in stilvoller Umgebung, ihren Traumarbeitgeber kennen lernen. Flankiert von einem umfänglichen Rahmenprogramm bietet die T5 JobMesse wertvolle Unterstützung im Findungs- und Bewerbungsprozess. Vorterminierte Einzelinterviews, informative Unternehmensvorträge, kostenfreie CV-Checks und eine umfangreiche JobWall lassen keine Wünsche offen.

Wichtiger Hinweis:

Vor dem Hintergrund des aktuellen Infektionsgeschehens werden mit den Behörden und Vertretern an den Veranstaltungsorten entsprechende Hygiene- und Abstandskonzepte abgestimmt. Berücksichtigt werden dabei die vom Robert-Koch-Institut vorgegebenen Maßnahmen für die Durchführung von Veranstaltungen.

Wer kann teilnehmen?

Gesucht werden Fach- und Führungskräfte, Doktoranden und Absolventen mit technischer (Ingenieure und IT) und naturwissenschaftlicher Qualifikation, Technische Assistenten, Gesundheits- und Krankenpfleger, Pharma- und Klinikreferenten sowie Medizinprodukteberater (m/w).

Als?Aussteller?haben sich namhafte Unternehmen und Organisationen aus ?IT, Engineering, Medizintechnik, Pharmazie, Biotechnologie, IT und Chemie-Industrie angekündigt.

Das aktuelle Stellenangebot dieser Arbeitgeber bietet Einstiegsmöglichkeiten in diverse betriebliche Funktionsbereiche. Die Jobs werden vorab unter www.t5-jobboerse.de und vor Ort auf der T5 JobWall veröffentlicht.

Weiter wichtig

Da die T5 JobMesse um eine exklusive Recruitingveranstaltung ist, ist eine vorherige Anmeldung via https://www.t5-karriereportal.de/jobmesse notwendig. Der Zugang zur Messe ist für Bewerber und Kandidaten kostenlos und von 10 bis 16 Uhr möglich. Falls erforderlich werden besondere Zugangsregelungen getroffen. Bitte nach der Anmeldung die Infos auf dem T5 Karriereportal und per mail beachten. Es wird um die Einhaltung des Dresscodes Business-Casual oder Smart Casual gebeten.

Die T5 Interface GmbH berät und unterstützt Unternehmen im Personalmarketing. Das Unternehmen ist bekannter Veranstalter überregionaler Jobmessen und führt eine unabhängige Jobbörse für Fach- und Führungskräfte aus Naturwissenschaft, Ingenieurwesen und Informationstechnologie.