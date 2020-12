TAAT™ meldet freiwillige Ausübung von Warrants aus der Privatplatzierung vom Oktober 2020 für einen Bruttoerlös von CAD$10.000.000



Vancouver, 11. Dezember 2020 – TAAT Lifestyle & Wellness Ltd. (CSE: TAAT) (OTCQB: TOBAF) (FRANKFURT: 2TP2) (das Unternehmen oder TAAT) freut sich bekannt zu geben, dass 4.992.308 Stammaktienkaufwarrants, die in Verbindung mit einer in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 9. Oktober 2020 angekündigten Privatplatzierung (die Platzierung) in Höhe von CAD$6,75 Millionen ausgegeben wurden, freiwillig zu einem Ausübungspreis von CAD$2,00 pro Stück ausgeübt wurden. Dies entspricht einem Bruttoerlös für das Unternehmen von ungefähr CAD$10.000.000. Bei den Zeichnern der Platzierung handelte es sich um eine Gruppe von Investoren (die Gruppe), darunter Frau Debbie Chang, Mitbegründerin von Horizons Ventures, die in privater Eigenschaft investierte. Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös aus der freiwilligen Ausübung dieser Warrants durch die Gruppe zur Verbesserung und Beschleunigung der Vermarktungsbemühungen für TAAT, sein Vorzeigeprodukt, das derzeit in den Vereinigten Staaten von Ohio aus eingeführt wird, zu verwenden.

TAAT ist eine nikotin- und tabakfreie Alternative zu Tabakzigaretten, die entwickelt wurde, um die Erlebniskomponenten des Rauchens alter Tabakprodukte genau nachzuahmen. Das Unternehmen hat Beyond Tobacco, das Basismaterial von TAAT, entwickelt, das einem 14-stufigen Produktionsprozess mit einer zum Patent angemeldeten Veredelungstechnik unterzogen wird, die dafür sorgt, dass das Material einen Geschmack und Geruch hat, die tatsächlichem Tabak ähneln. Unter der Führung von Mitgliedern des gehobenen Managements, ehemaligen Mitarbeitern von Philip Morris International, dem weltgrößten Tabakhersteller, profitiert das Unternehmen von einer Erfahrung in der Tabakindustrie, die die Vermarktung von TAAT als wettbewerbsfähiges Produkt in der weltweiten Tabakindustrie mit einem Umsatz von US$814 Milliarden maßgeblich beeinflussen kann. Das Unternehmen hat sich über ADCO Distributors, Inc. (ADCO), einen großen Tabakgroßhändler im Bundesstaat Ohio, der die Produkte der weltweit führenden Zigarettenmarken (z.B. Marlboro, Newport, Camel) führt, den Vertrieb von TAAT gesichert.

TAAT ist nur für volljährige Raucher bestimmt, die die Option eines nikotinfreien brennbaren Produkts bevorzugen. Die Marketingbemühungen werden darauf abzielen, dieses Segment anzusprechen, da es nicht das Ziel des Unternehmens ist, neue Raucher anzuwerben.

Der Chief Executive Officer von TAAT, Setti Coscarella, erklärte: Wir danken der Gruppe für ihre anhaltende Unterstützung von TAAT als eine Vision, unseren Konsumenten auf der ganzen Welt eine bessere Wahl ohne Nikotin oder Tabak zu bieten. Wir führen TAAT derzeit in Ohio ein, wo wir ein beträchtliches Interesse an dem Produkt erhalten haben. Es wird dort im 4. Quartal 2020 im Einzelhandel erhältlich sein. Mit den Mitteln aus der freiwilligen Ausübung der Warrants, die im Rahmen der Platzierung ausgegeben wurden, gehen wir davon aus, dass wir die derzeitigen Einführungsinitiativen in Ohio verstärken und ehrgeizigere Pläne für die Einführung auf anderen Märkten in den Vereinigten Staaten oder international erkunden können. Das Unternehmen ist begeistert, Verbrauchern in Ohio TAAT anbieten zu können, und wir freuen uns darauf, auf unserem anfänglichen Erfolg aufzubauen und unsere Produktangebote in den gesamten Vereinigten Staaten zu vermarkten.

Diese Pressemeldung stellt in den Vereinigten Staaten kein Verkaufsangebot bzw. Vermittlungsangebot zum Kauf von Wertpapieren dar. Die Wertpapiere wurden bzw. werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der U.S. Securities Act) oder einzelstaatlicher Wertpapiergesetze registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten bzw. an US-Bürger (laut Definition der Vorschrift S des U.S. Securities Act) weder angeboten noch verkauft werden, sofern keine Registrierung nach dem U.S. Securities Act oder den entsprechenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen besteht bzw. keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von einer solchen Registrierungspflicht vorliegt.

