TAAT™ veröffentlicht Fotos seiner Sponsoring-Präsenz vor den geladenen Gästen der „Unleash the Beast“-Events der PBR am 11. und 12. Juni im MGM Grand in Las Vegas



Am Freitag, den 11. Juni und Samstag, den 12. Juni 2021, fanden in der legendären Garden Arena des MGM Grand in Las Vegas, einem Veranstaltungsort mit rund 17.000 Sitzplätzen, die Einladungsveranstaltungen Unleash the Beast der PBR statt. Am 21. April 2021 gab das Unternehmen bekannt, dass es bis 2023 der exklusive Sponsor von brennbaren Rauchprodukten der PBR ist, einer Bullenreitliga, die jedes Jahr mehr als 300 Veranstaltungen in den USA veranstaltet und sich für Sponsormarken verschiedener Kategorien, einschließlich Tabakprodukten, als äußerst wertvoll erwiesen hat. Während der PBR-Veranstaltungen an diesem Wochenende im MGM Grand nahm das Unternehmen digitale Aufnahmen seiner Sponsoring-Präsenz mit dem TAAT-Logo auf, die vom Unternehmen veröffentlicht wurden, um das Sponsoring in Aktion zu zeigen.

Las Vegas und Vancouver, 17. Juni 2021 – TAAT Global Alternatives Inc. (CSE: TAAT) (OTCQX: TOBAF) (FRANKFURT: 2TP) (das Unternehmen oder TAAT) hatte eine vollständige digitale Sponsoringpräsenz bei den beiden Einladungsveranstaltungen der Liga der Professional Bull Riders, LLC (PBR) an diesem Wochenende, deren Wettkämpfe im MGM Grand Las Vegas (MGM Grand) in der geschichtsträchtigen Garden Arena ausgetragen wurden. In einer Pressemitteilung vom 21. April 2021 gab das Unternehmen bekannt, dass es bis zum Finale der PBR-Liga im Jahr 2023 deren exklusiver Sponsor von brennbaren Rauchprodukten ist. Marken, die in der Vergangenheit die PBR gesponsert haben, konnten einen erheblichen Wert daraus ziehen. Dies zeigt eine Studie, die darauf hinweist, dass PBR-Fans 54 % gewillter sind, eine Marke zu kaufen, die sie erkennen, als ein durchschnittlicher Erwachsener in den USA. 12 % der Fans haben eine Marke gekauft, weil sie ein PBR-Sponsor war.1 Auch wählte das Mutterunternehmen der Kautabakmarke Copenhagen im Jahr 2008 PBR für sein Sponsoring für dieses Jahr, als es aufgrund von Beschränkungen nur eine Veranstaltung pro Jahr sponsern konnte.2

Zusätzlich zu den PBR-Veranstaltungen dieses Wochenendes in Las Vegas, profitierte das Unternehmen von der erheblichen Sichtbarkeit seiner Marke für Raucher im Alter von über 21 Jahren in den USA bei anderen PBR-Veranstaltungen durch die Platzierung seines Logos in einer bestimmten Arena, wie z. B. auf dem Replay-Bildschirm nach einem qualified ride (wird bei PBR-Veranstaltungen als TAAT Qualified Ride bezeichnet, siehe unten). Diese Präsenz ergänzt eine weitere hochkarätige Platzierung des TAAT-Logos im Rahmen eines Sportsponsorings, bei dem das Unternehmen das Team des Weltmeisterboxers Floyd Mayweather in seinem Kampf gegen Logan Paul am vergangenen Wochenende sponserte, wie in der Pressemitteilung vom 8. Juni 2021 beschrieben wurde.

Am Freitag, den 11. Juni 2021 und Samstag, den 12. Juni 2021, um 6:45 Uhr EDT und um 5:45 Uhr EDT nahmen im Rahmen der alljährlichen Serie von über 300 Bullenreit-Veranstaltungen der PBR jeweils geladene Bullenreiter an Wettbewerben teil. An beiden Tagen waren TAAT-Werbehostessen vor Ort, um die Interaktion auf Eventebene mit Rauchern über 21 Jahren zu fördern, wie auf den Bildern unten zu sehen ist.

Bullenritte, die mindestens acht Sekunden dauern, gelten bei PBR-Turnieren als qualified rides. Auf den Arenadisplays wird ein solcher Ritt als TAAT Qualified Ride bezeichnet und bietet zahlreiche Gelegenheiten für die Präsentation der Marke im Verlauf einer Veranstaltung.

TAAT-Werbehostessen trugen traditionelle Rancher-Kleidung zu den Unleash the Beast-Einladungsveranstaltungen der PBR an diesem Wochenende in der Garden Arena im MGM Grand in Las Vegas

Bei den PBR-Veranstaltungen an diesem Wochenende in Las Vegas, NV, wurde das digitale Standard-Sponsorenlogo für die Marke TAAT gezeigt

Zusätzlich zu Arena-Sponsoringelementen wurden die TAAT-Werbehostessen mit Markenzubehör wie Zugband-Rucksäcken ausgestattet, um die Sichtbarkeit der Marke zu erhöhen

Die Garden Arena des MGM Grand bietet Platz für bis zu 17.000 Zuschauer und ist seit ihrer Eröffnung im Jahr 1993 Austragungsort mehrerer Veranstaltungen von Weltrang. Zu den Kampfsportveranstaltungen in dieser Arena gehören Evander Holyfield gegen Mike Tyson (1997), Oscar De La Hoya gegen Floyd Mayweather (2007) und der Boxkampf 2015 zwischen Floyd Mayweather und Manny Pacquiao. Zu den musikalischen Darbietungen in der Garden Arena des MGM Grand gehören Konzerte von den Rolling Stones, Bruce Springsteen, Britney Spears, Madonna und Beyonce.

Setti Coscarella, CEO von TAAT, sagte: Die Rückkehr von Live-Sportveranstaltungen hat uns viele Möglichkeiten gegeben, das TAAT-Logo und unsere Botschaften Rauchern ab 21 Jahren, die an diesen Veranstaltungen teilnehmen, zu zeigen. Wir glauben, dass wir einen beträchtlichen Markenwert geschaffen haben, auf dem wir langfristig aufbauen können, wenn wir TAAT weiter kommerzialisieren. Durch die PBR haben wir in vielen Märkten landesweit an Sichtbarkeit gewonnen, dieses Wochenende fanden jedoch zum ersten Mal seit wir Sponsor wurden, Veranstaltungen im PBR-Wettkampfplan in der Heimatstadt des Unternehmens statt. Wir freuen uns, dass wir unsere Präsenz in der Garden Arena des MGM Grand mit Unternehmensvertretern und Werbehostessen verstärken konnten, was wir auch bei anderen Sportveranstaltungen in Zukunft tun werden.

