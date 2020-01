Tabak Track and Trace: Auch in 2020 erfolgreich implementierbar

Die Tabakprodukteverordnung der EU ist zwar seit Mai 2019 in Kraft doch auch im Jahr 2020 ist sie nach wie vor in der Tabak Branche in aller Munde und ein höchst aktuelles Thema unter Tabakwaren Großhändler und Importeure. Denn um den Tabakwarenschmuggel in der EU zu bekämpfen und die Gesundheit der EU Bürger vor gefälschten Produkten zu schützen wird mit der Tabakprodukteverordnung TPD2 ein europaweites Track and Trace System (Tabak Rückverfolgungssystem) eingeführt. Jeder Wirtschaftsakteur des Tabakhandels ist dadurch verpflichtet Warenbewegungen von Tabakprodukten elektronisch zu erfassen und an die EU zu melden. Hierfür muss in den betroffenen Unternehmen ein entsprechendes Tabak Track and Trace System implementiert werden, dass mit der TPD2 und dem EU Track and Trace System vollkommen konform ist und wichtige Track and Trace Daten erfassen kann. Warenbewegungen wie der Wareneingang (Arrival), die Umverpackung (Aggregation) oder der Warenausgang (Dispatch) sind unteranderem wichtige Prozesse, die vom Tabak Track and Trace System erfasst und dokumentiert werden müssen, ehe sie über eine Schnittstelle an eine zentrale Datenbank gemeldet werden. Sie zu erfassen und zu melden hat daher oberste Priorität. Unternehmen die noch kein vollfunktionsfähiges Tabak Rückverfolgungssystem besitzen und keine Meldedaten übermitteln können müssen gewarnt sein, denn ein Verstoß gegen die TPD2 kann schwere Folgen haben, von hohen Geldstrafen bis hin zum Entzug der Gewerbelizenz. Schnelles Handeln ist daher angesagt, um trotz Verzug dennoch TPD2 konform zu sein und risikofrei Tabakwaren zu vertreiben.

COSYS – Der Profi für eine schnelle Tabak Track and Trace Implementierung auch in 2020

COSYS hat für jedes Unternehmen der Tabak Branche eine voll funktionsfähige Tabak Track and Trace Lösung, die sich dank Cloud-Betrieb schnell in jede Unternehmenslandschaft implementieren und einsetzen lässt. Durch die Zusammenarbeit mit zahlreichen Branchenexperten konnte eine umfangreiche, aber dennoch schlanke Track and Trace Lösung entwickelt werden, die allen Anforderungen der EU entspricht und umsetzt. Mobile Geräte unterstützen dabei, indem wichtige meldepflichtige Prozesse, wie der Dispatch (Warenausgang), den Arrival (Wareneingang) oder die Aggregation (Umverpackung) durch Scannen von Produktcodes erfasst und dokumentiert werden. Alle vom mobilen Gerät erfassten Daten werden an die COSYS Cloud übermittelt, wo sie über die PC Nachbearbeitungssoftware COSYS WebDesk eingesehen, verwaltet und nachbearbeitet werden können. Dank einer Schnittstelle zur zentralen EU Datenbank für Tabak Track and Trace können auch alle meldepflichtigen Daten ohne Probleme an die EU gemeldet werden. Ebenfalls lassen sich Rechnungen in die COSYS Cloud hochladen, damit sie an die EU gemeldet werden.

Funktionen der COSYS Tabak Track and Trace Lösung im Überblick:

Tracking aller Tabakerzeugnisse und damit verbundenen Events

Erfassung EU meldepflichtiger Event und Finanzströme

Anforderung offizieller EU Tracking IDs über COSYS WebDesk

Erfassen von Tracking IDs und Tabak Chargen

Dokumentation von Arrival, Dispatch und Aggregation Meldungen

Meldung von Track and Trace Daten an die EU

Das richtige Werkzeug zur Tabak Rückverfolgung

Nicht jedes MDE Gerät eignet sich für die Tabak Rückverfolgung. Viele MDEs können die Anforderungen nicht erfüllen, da sie entweder nicht leistungsstark sind oder typische Barcodetypen wie den Dotcode oder andere 2D Codes unterstützen. Deswegen bietet COSYS auch die passenden MDE Geräte zur Tabak Rückverfolgung an, die durch ihre besonderen Spezifikationen überzeugen. Folgende Geräte kann COSYS aus Erfahrung empfehlen:

Zebra TC56

Zebra MC3300

Honeywell ScanPal EDA51

Honeywell Dolphin CT40

Honeywell Dolphin CT60

Honeywell Dolphin CN80

Für KMUs lohnt sich die Erfassung oft über handelsübliche Smartphones, die mit einem COSYS-Barcodescan-Plugin auch Dotcodes blitzschnell erfassen können.

Die COSYS Ident GmbH mit Sitz in Grasdorf (bei Hildesheim) besteht seit knapp 40 Jahren und ist eines der führenden Systemhäuser im Bereich mobiler Datenerfassungslösungen für Android und Windows. Ein mittelständisches Unternehmen, das seit 1982 die Entwicklung von Identifikationssystemen vorantreibt und heute branchenspezifische Komplettlösungen für nahezu alle gängigen Geschäftsprozesse anbietet. Vom Prozessdesign und der Konzepterstellung, über die Implementierung der Hard- und Software bis hin zum Projektmanagement und maßgeschneiderten Wartungsverträgen, decken wir das komplette Leistungsspektrum der Systementwicklung, Integration und Betreuung ab. Des Weiteren bietet COSYS einen Reparaturservice, WLAN-Funkvermessung, sowie Lösungen für die Bauteil-Rückverfolgung mittels DPM-Codes.