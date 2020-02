TAF Produkt Präsentation zur IT-TRANS 2020: TAFpayU, die neue eTicketing Lösung für Verkehrsunternehmen

3.-5. März 2020: TAFpayU ist die neue eTicketing Lösung für den ÖPNV, welche auf der IT-TRANS 2020 in Karlsruhe am Stand 2B50 in Halle 2 vorgestellt wird.

TAFpayU vereint Echtzeit-Auskunft, innovative Features, Check-in/ Be-Out, moderne Bezahl-methoden und Mobile Ticketing in einer App. TAFpayU heißt ?pay as you use? und folgt der Idee “Ticketing as a Service”. Das heißt, die App-Lösung ist für die Verkehrsunternehmen als Dienstleistungsmodell ohne Eigenbetrieb und ohne Vertragsbindung flexibel nutzbar. Im Vergleich zu kosten- und zeitintensiven Individual-Lösungen bietet TAF mit payU ein viel günstigeres Preis-Modell nach Nutzung bzw. Transaktion und eine schnelle Markteinführung. Und in der Standardversion ist TAFpayU nicht ausschreibungspflichtig.

?Unser neues Produkt TAFpayU ermöglicht es, auch kleinen und mittelgroßen Verkehrsunternehmen einfach, preiswert und schnell eine digitale Service-Lösung via mobile App anzubieten. Innerhalb von 3 Monaten ab Vertragsabschluss binden wir ein Verkehrsunternehmen in unser TAFpayU-System ein. Der Kunde bekommt mit TAFpayU in kurzer Zeit eine moderne innovative Ticketing App im eigenen Look & Feel. Wir bieten ihm die Chance, in einen kontinuierlichen Innovationsprozess einzutreten?, so Dr. Heinz Brasic, Geschäftsführer der TAF mobile GmbH.

Die Vorteile mit TAFpayU für Verkehrsunternehmen auf einen Blick:

Pay-as-you-Use Modell: Ihr eTicket in 3 Monaten am Markt

Kein Lastenheft, keine Anschaffungskosten, einfache Parametrierung

Geringe Betriebskosten nach Anzahl der Ticketverkäufe

Ticketing App im Corporate Design anpassbar

Einbindung der Tarife, Produkte & Verbindungsauskunft

Übergabe aller eTicketing Verkaufsdaten

Alle modernen Bezahlmethoden vorkonfiguriert

Keine Vertragsbindung, vierteljährlich kündbar!

Innovative App mit Check-in/Be Out & Predictive Analytics

Die ?TAFpayU Roadmap? beinhaltet den stetigen Ausbau der Funktionalitäten in der App bis ins Jahr 2021. Dabei werden vom Jenaer IT-Servicedienstleister TAF automatisch neue innovative Features ausgewählt und in die Lösung eingebunden. Unter anderem werden in TAFpayU ein automatisiertes Ticketsystem mit Check-in/Be-out-Funktion und das moderne Analysetool ?Predictive Analytics? integriert. Für den regelmäßigen Kundendialog bietet TAF ein ?TAFpayU-Innovationsforum? an.

Weitere Informationen unter www.tafmobile.de/tafpayu

Die TAF mobile GmbH mit Sitz in Jena ist eine Tochtergesellschaft der DIMOCO Europe in Wien, ein in allen EU-Mitgliedsstaaten als FinTech konzessioniertes Zahlungsinstitut. Das Softwareunternehmen TAF forscht an innovativen Ticketing-Lösungen und entwickelt, vermarktet und betreibt mobile App- und Online Vertriebssysteme sowie multimodale Mobilitätsplattformen für Unternehmen im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Die Gesamtlösungen umfassen die Einbindung individueller Kundenanforderungen inklusive modernster Bezahlmethoden. Durch eine solide Kundenbasis und Partnerschaften mit Mobilfunkanbietern, Forschungsinstituten, ÖPNV-Verbänden und branchengleichen Unternehmen besitzt die TAF eine umfassende Anwendungserfahrung und ein fundiertes Expertenwissen. Die Gesellschaft ist ein mehrfach öffentlich ausgezeichnetes Innovationsunternehmen und Mitglied in den Branchennetzwerken Mobile Cluster Mitteldeutschland und KONTIKI.