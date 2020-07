Tag der Idee/Hannover Messe 2020: Brainstorm sucht die cleversten Ideen

Anlass ist der Internationale Tag der Ideen, der im Anschluss an die HANNOVER MESSE DIGITAL DAYS – neu in diesem Jahr – als online Veranstaltung am 14. und 15. Juli durchgeführt wird.

Traditionell gehört die Prämierungsfeier für die besten Ideen von Mitarbeiterinnen zum Höhepunkt der Veranstaltung ?internationaler Tag der Idee?. Dieses Jahr wird dieser Ideenwettbewerb als Digital Event im Anschluss an die HANNOVER MESSE, die eben digital als HANNOVER MESSE DIGITAL DAYS am 14. und 15. Juli durchgeführt wird.

Brainstorm GmbH, einer der führenden Anbieter von Ideenmanagement Software mit Sitz in München, unterstützt diesen Event. Seit 9 Jahren ein fester Bestandteil der Hannover Messe bei dem in Verbindung mit der IHK Hannover die drei besten Ideen der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

Selbst im gehobenen Mittelstand ist das Thema Ideenmanagement häufig noch nicht ausreichend realisiert, obwohl ein professionelles Ideenmanagement für jedes Unternehmen viele Vorteile ausweist. Neben den vorrangigen Zielen wie der Verbesserung der Sicherheit am Arbeitsplatz und der Qualitätssteigerung der Produkte werden deutliche Einsparpotenziale in Millionenhöhe erzielt, was speziell den Controller erfreut, betont Matthias Müller Management Partner der BRAINSTORM GmbH.

Einzelideen, die bereits im ersten Jahr Einsparungen in Millionenhöhe erzielen sind selten, aber berichten uns immer wieder unsere Kunden. Und diese Einsparungen wirken in den Folgejahren weiter, berichten Matthias Müller.

Als einziger Anbieter, der sich ausschließlich auf das Marktsegment Beratung und Software für das Ideenmanagement konzentriert, hat sich die Brainstorm in über 20 Jahren ein profundes Know-how angeeignet, dass ihren Kunden zugutekommt.

Die Anmeldung zur Teilnahme am Internationalen Tag der Idee erfolgt über XING (https://www.xing.com/events/voting-9-ideenwettbewerb-internationaler-idee-2957639). Noch bis zum 13.Juli kann jeder seine Ideen direkt über das Portal (https://tag-der-idee.trideo-software.de) einbringen und am 16. Juli über Zoom an der Prämierungsfeier teilnehmen. Auch wer ?nur? an der Prämierungsfeier teilnimmt, profitiert von neuen Impulsen und dem aktiven Dialog.

Moderiert wird der Internationale Tag wieder am 16. Juli von Rüdiger Munzke, Inhaber des ?IdeenNetz? mit Sitz in Bielefeld, der Hauptinitiator dieser Veranstaltung ist.