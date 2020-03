Tages-Workshop: “Herausforderung Assessment Center”

In der heutigen Berufswelt reicht ein klassisches Bewerbungsgespräch allein oft nicht aus. Viele Unternehmen setzen zusätzlich auf ein sogenanntes Assessment-Center. Sie wollen hierdurch sichergehen, die bestmöglich qualifizierte Person zu gewinnen. Doch worauf kommt es dabei an? Diplom-Betriebswirtin und Business-Coach Anke von Salzen gibt in ihrem eintägigen Workshop einen Einblick in die Welt des Assessment-Centers und stellt die wichtigsten Übungen praxisnah vor. Das Seminar findet am Montag, 23. März 2020 statt. Die Teilnehmerinnen erhalten neben einer theoretischen Einführung in das Thema die Möglichkeit, verschiedene wichtige Assessment-Center-Module aus der Praxis aktiv zu üben. Die Auswertung erfolgt individuell, sodass jede Teilnehmerin am Ende des Tages mit konkreten Tipps aus dem Workshop gehen kann.

Das Seminar findet von 9 bis 17.30 Uhr im Haus der Wirtschaft, Vahrenwalder Straße 7, 30165 Hannover im Raum ?Park der Sinne?, statt. Die Teilnahme kostet 20 Euro, ermäßigt 10 Euro.

Anmeldungen sind über die E-Mail-Adresse frauundberuf@region-hannover.de möglich. Dort erhalten Interessierte auch weitere Informationen. Informationen zum Programm der Koordinierungsstelle Frau und Beruf finden Interessierte unter www.frau-und-beruf-hannover.de.

Die Koordinierungsstelle Frau und Beruf Region Hannover ist ein Projekt, gefördert aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) und aus Mitteln des Landes Niedersachsen, in der Trägerschaft der Region Hannover.