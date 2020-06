Tagung: Notfall- und Krisenmanagement 2020

Noch vor einigen Monaten war eine Pandemie, als Auslöser für eine Krise im Unternehmen, denkbar aber sicherlich nicht greifbar.

Der Ausbruch der COVID-19 Pandemie zeigte zahlreichen Unternehmen sehr schnell, wo ihre Schwachpunkte lagen/liegen.

Klare Vorteile brachten in dieser Situation bereits abgestimmte und ausgearbeitete Krisen- und Notfallpläne, welche durch das BCM (Business Continuity Management) sofort umgesetzt werden konnten.

Die diesjährige Tagung ?Notfall- und Krisenmanagement 2020? beschäftigen sich neben dem Thema Pandemie auch mit dem wichtigen Thema des Desinfektionsschutzes, was letztlich sicherlich in weiten Teilen von Deutschland eine weitere Verteilung des Erregers verhindern konnte und uns somit den Weg in die ?Normalität? wieder ermöglichte.

COVID-19 jedoch ist nur ein Beispiel für äußerer Bedrohungen die einen als Verantwortlichen schnell in eine Krisensituation bringen können.

Weitere Themen wie:

Drohnenangriffe und -Abwehr

Brand und Explosion

IT-Sicherheit

Terrorabwehr und Anschläge

Zufahrtsschutz

Notfallhandbuch

Krisenmanagement

Werden auf unserer Tagung am 09.09. ? 10.09.2020 behandelt und diskutiert.

Round Table und ein Austausch im Rahmen einer Abendveranstaltung bieten Ihnen zusätzliche Möglichkeiten, sich mit Experten aus der Branche auszutauschen.

Begleitet wird die Tagung auch in diesem Jahr wieder durch eine Produktausstellung auf der Tagungsfläche.