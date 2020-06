TAICCAs Online-Debüt auf dem Annecy International Animated Film Festival

Durch die Pandemie wird das Annecy International Animated Film Festival (internationales Animationsfilmfestival von Annecy) vom 15. bis 30. Juni online abgehalten. Um die taiwanesische Animationsbranche bestmöglich zu fördern, hat die Taiwan Creative Content Agency (TAICCA) für die Teilnahme am diesjährigen Annecy International Animated Film Festival und Annecy International Animated Film Market (Mifa) einen virtuellen “Taiwan-Pavillon” ins Leben gerufen. TAICCA wird zudem Experten für die Lizenzierung von Animationsfilmen einladen, die im Vorfeld der Veranstaltung über ihre Erfahrungen sprechen werden – mit dem Ziel, die Möglichkeiten internationaler Kooperation zu verbessern.

Der virtuelle Taiwan-Pavillon wird 15 taiwanesische Animationsaussteller und 21 Animationsfilme präsentieren, darunter “Hero of Heroes”, die Verfilmung der berühmten Comic-Reihe Jhuge Shiro; “Secret – Weapon” von Fish WANG, der im letzten Jahr das “Goldene Pferd” als bester Animationskurzfilm gewann; und “The Small Big” von Taiwans öffentlichem Fernsehdienst.

Besonders hervorzuheben sind die beiden taiwanesischen Animationsfilme, die in den Hauptwettbewerben nominiert wurden. Einer davon ist “Great Hoax: The Moon Landing” von John HSU, der im Wettbewerb “VR Works” nominiert wurde. Der andere ist “Puppy Love” von I-Wen CHEN, einer Studentin an der Taipei National University of the Arts, der für den Wettbewerb “Graduation Films” nominiert wurde und auf dem Titelblatt der Zeitschrift “Ecran Total” erschienen ist.

Zum ersten Mal wird TAICCA die Animationsbranche Taiwans im Rahmen des “Meet the Publisher”-Programms fördern – einer Zusammenkunft für internationale Fachleute des Marktes, bei dem 12 Verlage und 44 Comics, Bilderbücher und Grafikprojekte vorgestellt werden. TAICCAs “Matchmaking”-Mechanismus wird nicht nur internationale Animationsproduzenten mit taiwanesischen Grafikverlagen zusammenbringen und Treffen für diese anbahnen. Er wird auch Übersetzungsdienste anbieten, mit dem Ziel, mehr Chancen für internationale Koproduktionen und Kooperation zu schaffen. Einige der bemerkenswerten Werke, die an der Matchmaking-Veranstaltung teilnehmen, sind “The Corner Store I”, “The Illusionist on the Skywalk”, “Scrolls of a Northern City” und Bilderbücher des berühmten Autors und Illustrators Jimmy LIAO.

Um die Matchmaking-Veranstaltungen zu einem Erfolg zu machen, wird TAICCA einen speziellen “TAICCA School”-Kurs mit Lizenzierungsexperten entwickeln, um Urhebern und Ausstellern Informationen über Rechte geistigen Eigentums zu vermitteln, bevor diese sich auf dem internationalen Markt engagieren.

Obwohl die Pandemie internationalen Filmfestivals und -ausstellungen stark zugesetzt hat, von denen viele entweder abgesagt oder ins Netz verlegt wurden, ist TAICCA bereit, der Welt die besten taiwanesischen Inhalte zu präsentieren.

Website mit taiwanesischen Animationswerken: https://taiwancinema.taicca.tw/annecy/

Annecy International Animated Film Festival: https://www.annecy.org/

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1190975/1.jpg Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1190976/2.jpg Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1190973/4.jpg Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1190974/5.jpg Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1190977/6.jpg

Pressekontakt:

Faith Su

faithsu@taicca.tw

+886939832881

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/141961/4632377

OTS: Taiwan Creative Content Agency

Original-Content von: Taiwan Creative Content Agency, übermittelt durch news aktuell