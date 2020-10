Talkwalker und HubSpot definieren die Social Media Trends für 2021

Talkwalker, das führende Unternehmen für Social Listening und Analytics, und HubSpot, eine führende Plattform für Inbound-Marketing, -Sales, CRM, CMS und Kundenservice, veröffentlichen ihren neusten Social Media Trends 2021 Report. Der Report ist in sechs Sprachen verfügbar und berücksichtigt speziell die Märkte in den USA, Europa und Asien.

Mehr als 70 Experten weltweit wurden involviert, um Trends zu identifizieren, die Marken im nächsten Jahr zum Erfolg führen sollen.

Auswertungen, Verbraucherdaten und Analysen helfen bei der Einordnung der Trends, damit sich Marketing- und PR-Profis auf ihre Prioritäten für 2021 konzentrieren können.

Praxisbeispiele erlauben konkrete Einblicke, so dass Marken sofort auf die Trends reagieren können.

Das gegenwärtige Wirtschaftsklima ist eine Herausforderung, eröffnet aber auch neue Möglichkeiten. Der Report Social Media Trends 2021 hilft Marketingverantwortlichen und Unternehmen, ihre Strategie für 2021 in die richtige Richtung zu lenken, indem sie Verbrauchertrends und die daraus gewonnenen Erkenntnisse für sich nutzen.

?Dies ist das sechste Jahr in Folge, in dem Talkwalker die Ergebnisse vorstellt, die jeder Marketingfachmann kennen sollte, um im nächsten Jahr an der Spitze zu bleiben.? sagt Elena Melnikova, CMO bei Talkwalker. ?Jedes Jahr haben wir unsere Position als Vordenker im Bereich Consumer Insights weiter ausgebaut. Wir bringen Analysen von Millionen von Datenpunkten aus den sozialen Medien und das Wissen von Branchenexperten zusammen, um die Trends zu ermitteln, die am wichtigsten sind. Unsere Partnerschaft mit HubSpot hilft uns dabei, eine größere Wirkung zu erzielen und diese wertvollen Erkenntnisse mit noch mehr Marketing- und PR-Fachleuten zu teilen.? erläutert Melnikova.

In diesem Jahr berücksichtigt Talkwalker zum ersten Mal auch exklusive Statements aus Umfragen an seine über 2.000 Kunden, beispielsweise von globalen Marken und Agenturen. Die Nutzung von Conversational Intelligence eröffnet hierbei eine zusätzliche Perspektive und verdeutlicht Marketingverantwortlichen die Kommentare ihrer Peergroups, um die Trends zu identifizieren, auf die sich Branchenführer fokussieren.

?Die Ereignisse des Jahres 2020 haben für Unternehmen in fast allen Branchen zu großer Unsicherheit geführt. Das Wissen um die Trends, die das kommende Jahr bestimmen werden, ist eine der besten Möglichkeiten für Marketingmanager, um die anhaltende Ungewissheit zu überwinden und ihre Teams für den Erfolg im Jahr 2021 aufzustellen?, kommentiert Meghan Keaney Anderson, VP of Marketing bei HubSpot. ?Wir hoffen, dass Marketingexperten die umfassenden Einblicke, die im Social Media Trends Report verfügbar sind, bei der Ausarbeitung ihrer Strategien für das kommende Jahr als nützlich erachten?, ergänzt Keaney Anderson.

Vom 26. bis 30. Oktober 2020 findet die erste Social Media Trends 2021 Expert Series statt. Diese virtuelle Konferenz lässt internationale Experten zu Wort kommen und befasst sich ausführlich mit einzelnen Trends.

[url=https://www.talkwalker.com/de]Talkwalker [/url] ist ein führendes Unternehmen im Bereich Social Listening & Analytics, das Marken dabei hilft, ihre Reputation zu stärken. Über unsere KI-gestützte [url=https://www.talkwalker.com/de/social-media-analytics]Social-Media-Analyseplattform[/url] sammeln wir Daten aus den Gesprächen, die rund um Ihre Marke geführt werden – online, in den Medien und innerhalb Ihres Unternehmens -, um Informationen über Verbraucher zu gewinnen, zu verstehen und zu nutzen.

Mehr als 2.000 Unternehmen weltweit nutzen bereits diese Conversational Intelligence, um ihre Marken zu schützen, die Wirkung ihrer Kampagnen zu messen und herauszufinden, was Kaufentscheidungen beeinflusst. Sie bauen Kundenbeziehungen auf und tragen dazu bei, dass ihre Marken weltweit Beliebtheit erlangen.

[url=https://www.talkwalker.com/de/alerts]Talkwalker[/url] hat Büros in Luxemburg, New York, San Francisco, Frankfurt, Singapur, Paris und Tokio mit über 400 Mitarbeitern weltweit. Talkwalker Alerts, ein kostenloser Online-Benachrichtigungsservice, der von mehr als 500.000 Kommunikations- und Marketingexperten weltweit genutzt wird, ist eines der Produkte von Talkwalker.