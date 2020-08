Tanla gibt ungeprüfte Finanzergebnisse für Q1FY2021 bekannt

Der Vorstand von Tanla Solutions Limited (NSE: TANLA) (BSE: 532790) gab auf seiner Vorstandssitzung vom 12. August 2020 die ungeprüften Finanzergebnisse für das am 30. Juni 2020 endende Quartal für das GJ21 bekannt.

– Der Umsatz betrug INR4555 Millionen und stieg um 15 % gegenüber dem ersten Quartal des GJ20. – Die Bruttomarge lag bei INR1053 Millionen und stieg gegenüber dem ersten Quartal des GJ20 um 37 %. – Der Nettogewinn lag bei INR786 Millionen und stieg in Folge gegenüber dem ersten Quartal des GJ20 um 204 %. – Der Gewinn pro Aktie lag bei INR51,7 Millionen und stieg in Folge gegenüber dem ersten Quartal des GJ20 um 196 %. – Tanla und alle ihre Tochtergesellschaften sind weiterhin schuldenfrei. – Die Rückstellung von INR37 Millionen für den Verlust von Investitionen in liquide Mittel und eine Rückstellung von INR29,2 Millionen, die im GJ20 für zweifelhafte Forderungen geschaffen wurde, wurden im laufenden Quartal aufgelöst, da dieselben realisiert wurden. – Eine Steuerrückerstattung von INR14,4 Millionen wurde im Q1FY2021 erhalten. – Die Zinserträge von INR34,2 Millionen setzen sich zusammen aus INR14 Millionen als Zinsen auf TDS und INR20,2 Millionen, die als Zinsen aus Festgeldern bei der HDFC-Bank realisiert wurden.

“Die Quartalsperformance von Tanla trotzt dem Trend inmitten der wütenden Pandemie, die die Weltwirtschaft erschüttert”, sagte Uday Reddy, Chairman & Managing Director von Tanla. “Unsere einzigartige Marktstellung als führender Akteur im Bereich der Digital- und Cloud-Kommunikation hat zu einem robusten Jahres-als auch vierteljährlichen Umsatz- und Gewinnwachstum geführt”.

Zur Direktive der TRAI für die Markteinführung von DLT-Diensten ab dem 1. September 2020 sagte Uday Reddy: “Angesichts der für den 1. September geplanten kommerziellen Einführung von Trubloq hat diese blockkettenfähige Plattform die besten Voraussetzungen, zum Goldstandard in ihrem Segment zu werden. Risiken von Spams und Betrug im Mobilfunkbereich können sowohl für Regulierungsbehörden als auch für Telekommunikationsanbieter und Unternehmen gemindert werden und die Endnutzer haben die Möglichkeit zu wählen.”

Geschäftliche Eckdaten

– Im Q1GJ21 wurden 80 neue Kunden mit einem potenziellen Jahresumsatz von INR800 Millionen gewonnen, die eine gesunde Mischung von Kunden aus führenden vertikalen Unternehmen (E-Commerce, BFSI, EdTech, Telecom usw.) einschließlich etablierter Marken bis hin zu Start-ups mit hohem Potenzial darstellen. – Tanla erhielt von einem führenden Telekommunikationsdienstleister in Dubai den Auftrag, ein auf der Blockchain-Technologie basierendes Abonnenten-Zustimmungsverwaltungssystem für Werbe-/Bulk-SMS zu implementieren.

Betriebliche und sonstige Eckdaten

Update zum Rückkauf

– Im Rahmen des Rückkaufangebots wurden 16,7 Millionen Aktien angedient, was 87,80 % des Umfangs des Rückkaufangebots entsprach; dies führte dazu, dass das eingezahlte Aktienkapital von *152,2 Millionen Aktien von INR1/Aktie auf 135,5 Millionen Aktien von INR1/Aktie zurückging. – Nach dem Rückkauf reduzierte sich die Zahl der Aktionäre um 3614 Aktionäre von 50711 am 12. Juni 2020 auf 47097 am 31. Juli 2020. – Der gesamte Rückkauferlös von INR1352 Millionen wurde am 22. Juli 2020 an die Aktionäre ausgezahlt und die Rückkaufsteuer von INR295 Millionen wurde am 5. August 2020 bezahlt. – Das Aktienbeteiligungsmuster vor und nach dem Rückkauf ist wie unten angegeben:

Vor Rückkauf (Stand: 12. Juni Nach Rückkauf (Stand: 31. Juli 2020) 2020)

Einzelheiten Anzahl Anzahl Aktien % der Anzahl Anzahl % der Aktionäre Anteile Aktionäre Aktien Anteile

Förderer 6 53.610.558 35,21 6 53.610.558 39,55

Banyan 1 21.999.824 14,45 1 21.999.824 16,23 Investments Limited

Mitarbeiter 45 8.532.785 5,6 42 8.047,835 5,94

Öffentlich 50659 68.114.390 44,74 47048 51.906.588 38,27

Insgesamt 50711 *152.257.557 100,0 47097 135.564.805 100,0

*Hinweis: Die Genehmigung der Börsennotierung durch BSE Limited ist für die Notierung von 6285858 Aktien, die am 3. April 2020 aufgrund der Umwandlung von Optionsscheinen zugeteilt wurden, noch ausstehend.

Update zur Fusion

– Das NCLT in Hyderabad genehmigte am 30. Juni 2020 die Fusion von Karix Mobile Private Limited (“Karix”) und Unicel Technologies Private Limited (“Unicel”) mit Tanla Corporation Private Limited (“Tanla”). – Gemäß der NCLT-Verordnung ist der Termin für die Fusion der 09. April 2019. – Gemäß der NCLT-Verordnung wird Tanla vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen den Namen Karix tragen. – Als Folge der Fusion ist der Firmenwert in Höhe von INR1584 Millionen nun als steuerlich zulässige Ausgabe für Tanla verfügbar.

HR Update

Die jährliche Beurteilung der Mitarbeiter wurde durchgeführt, und die Mitarbeiter wurden über die Erhöhungen und Beförderungen gemäß den Unternehmensrichtlinien für das GJ2021 informiert, was zu einer Erhöhung der Gesamtressourcenkosten um ~ 10 % führen wird.

Weitere Finanz-Updates finden Sie unter https://tanla.com/investors.html

Auditoren

Interne Revision: Deloitte Touche Tohmastu India LLP

Abschlussprüfer: MSKA & Associates

Informationen zu Tanla

Tanla ist ein in Hyderabad, Indien, ansässiges Unternehmen, das 1999 gegründet wurde. Es ist weltweit führend in seiner Branche als einer der größten Anbieter von Cloud-Kommunikation und wickelt jährlich über 200 Milliarden Geschäftskommunikationen ab. Tanla gestaltet weltweite Kommunikation neu, indem die Maßstäbe durch verbesserte Geschwindigkeit immer höher angesetzt wird, die Einfachheit von Cloud Communication-Lösungen gegeben ist und hochmoderne Technologien wie Blockchain, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen übernommen werden, um den hohen Ansprüchen einer vielfältigen Kundschaft, von Unternehmen zu Carriern in verschiedensten Regionen, gerecht zu werden. Tanla hat schon immer neue Technologien übernommen und verfügt über zahlreiche Patente, unter anderem den weltweit ersten Blockchain-basierten kommerziellen Kommunikations-Stack “Trubloq”, um der wachsenden Besorgnis über Spam und Betrug zu begegnen. Tanla arbeitet mit allen führenden Telco-Unternehmen in Indien zusammen, um Indiens erstes Blockchain-Netzwerk für die Telekommunikation zu schaffen. Tanla ist eine Aktiengesellschaft, die an führenden indischen Börsen notiert ist (NSE: TANLA und BSE-KÜRZEL: 532790)

Safe-Harbour-Erklärung:

Diese Präsentation enthält möglicherweise “zukunftsgerichtete Aussagen”, die auf unseren aktuellen Erwartungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen in Bezug auf Tanla Solutions Limited (das “Unternehmen”), unsere Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen in den Märkten, in denen wir tätig sind, und bestimmte andere Angelegenheiten basieren. Diese Aussagen beinhalten unter anderem die Beschreibung unserer Geschäftsstrategie und Erwartungen bezüglich unserer Marktposition, zukünftiger Operationen, Margen, Rentabilität, Liquidität und Kapitalausstattung. Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren und hängen von zukünftigen Ereignissen und Umständen ab. Solche Aussagen garantieren keine zukünftigen Ergebnisse oder Entwicklungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen abweichen. Zu den Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit diesen Aussagen gehören unter anderem Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf Ertragsschwankungen, Wechselkursschwankungen, unsere Fähigkeit, das Wachstum zu steuern, den intensiven Wettbewerb bei den vom Unternehmen erbrachten Dienstleistungen, einschließlich jener Faktoren, die unseren Kostenvorteil beeinflussen können, Lohnerhöhungen, unsere Fähigkeit, hochqualifizierte Fachkräfte anzuwerben und zu halten, Zeit- und Kostenüberschreitungen bei Festpreis- und Zeitrahmenverträgen, Kundenkonzentration, Einwanderungsbeschränkungen, Konzentration auf Branchensegmente und unsere Fähigkeit, unsere internationalen Geschäfte zu steuern, eine verringerte Nachfrage nach Technologie in unseren Hauptschwerpunktbereichen, Störungen in Telekommunikationsnetzen oder Systemausfälle, unsere Fähigkeit, potenzielle Übernahmen erfolgreich abzuschließen und zu integrieren, Schadensersatzverpflichtungen aus unseren Dienstleistungsverträgen, den Erfolg der Unternehmen, in die das Unternehmen strategische Investitionen getätigt hat, die Rücknahme oder das Auslaufen staatlicher steuerlicher Anreize, politische Instabilität und regionale Konflikte, regulatorische Änderungen, gesetzliche Beschränkungen bei der Kapitalbeschaffung oder der Übernahme von Unternehmen außerhalb Indiens sowie die unbefugte Nutzung unseres geistigen Eigentums und allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, die unsere Branche betreffen. In Anbetracht dieser und anderer Ungewissheiten sollten Sie nicht zu dem Schluss kommen, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten Ergebnisse tatsächlich eintreten werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Informationen, die uns zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments zur Verfügung standen. Wir verpflichten uns nicht zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen, um zukünftige Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich erforderlich.

