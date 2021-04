Tanla Platforms ernennt Wipro-Veteran Aravind Viswanathan zum CFO

Dieser Schritt steht im Einklang mit der Entscheidung des Unternehmens, sich auf Menschen, Plattformen, Marke und K undenerfolg zu konzentrieren

Tanla Platforms Limited (NSE: TANLA) (BSE: 532790), Indiens größter CPaaS-Anbieter, gab die Ernennung von Aravind Viswanathan zum Chief Financial Officer mit Wirkung zum 1. Juni 2021 bekannt. Aravind kommt von Wipro Limited zu dem Unternehmen, wo er als Senior Vice President und CFO – iDEAS Global Business Line tätig war.

„Aravind ist ein sehr erfahrener CFO der Technologiebranche und eine unglaublich fähige, globale Führungspersönlichkeit, die ein großartiger Partner für mich und eine perfekte Ergänzung für Tanla sein wird. Aravind ist die richtige Person, um sich mir und unserem Führungsteam anzuschließen und dabei zu helfen, die bemerkenswerte Dynamik von Tanla fortzusetzen und unsere nächste Phase des Hyperwachstums, der globalen Expansion und des Kundenerfolgs voranzutreiben. Er wird dazu beitragen, neue Maßstäbe in Prozessen und Richtlinien für die Organisation zu setzen, indem er die besten globalen Praktiken einbringt. Er wird ein starker Partner für das Führungsteam sein, während wir das Wachstum weiter vorantreiben, sowohl organisch als auch anorganisch“, sagte Uday Reddy, Chairman & CEO von Tanla Platforms Limited.

Aravinds Umgang mit Finanzen und verwandten Funktionen ist umfangreich und reichhaltig. Er kommt zu Tanla mit fast zwei Jahrzehnten Erfahrung im Finanzbereich, die er alle bei Wipro Limited gesammelt hat, einem führenden globalen Informationstechnologieunternehmen, das in Indien und an der NYSE mit einer Marktkapitalisierung von über 30 Milliarden US-Dollar gelistet ist. Er hatte Schlüsselrollen in den Bereichen Unternehmensfinanzierung, Treasury, Investor Relations, Finanzplanung und -analyse sowie Wirtschaftsprüfung inne. Er bringt beträchtliche Erfahrung in den Bereichen Kundenvertragsverhandlungen, einschließlich innovativer Deal-Strukturierung, Hebel zur Verbesserung der operativen Marge, Prognosen und Planung, Vorbereitung von M&A-Business-Cases und Integration, Verbesserung des Cashflows, Einrichtung von starken Prozessen und Compliance, Investor Relations und Talent Management ein.

„Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um dem Vorstand von Tanla Platforms Ltd. für das in mich gesetzte Vertrauen zu danken und mir diese Chance zu geben. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Uday und dem Tanla-Führungsteam die Innovationskultur, für die Tanla steht, voranzutreiben. Die Investitionen und das phänomenale Wachstum im Bereich der Plattformen machen Tanla zu einem der weltweit führenden Unternehmen im CPaaS-Ökosystem. Tanla steht vor der nächsten Phase des beschleunigten Wachstums und der globalen Expansion. Ich freue mich darauf, das Unternehmen in dieser Phase zu unterstützen und ein Partner zu sein, der den Erfolg der Kunden vorantreibt und Mehrwert für alle Beteiligten schafft“, sagte Aravind.

Der Vorstand von Tanla möchte unserem derzeitigen CFO GK Srinivas für seinen unschätzbaren Beitrag für Tanla seit 13 Jahren danken. Er wird im August 2021 in den Ruhestand gehen, um einen reibungslosen Übergang zum neuen CFO zu ermöglichen.

Informationen zu Tanla:

Tanla Platforms Limited transformiert die Art und Weise, wie die Welt zusammenarbeitet und kommuniziert, durch innovative CPaaS-Lösungen. Tanla wurde 1999 gegründet und war das erste Unternehmen, das A2P-SMSC in Indien entwickelte und einsetzte. Heute verarbeitet Tanla als einer der weltweit größten CPaaS-Anbieter jährlich mehr als 800 Milliarden Interaktionen und etwa 70 % des indischen A2P-SMS-Verkehrs werden über seine Distributed-Ledger-Plattform Trubloq abgewickelt, was ihn zum weltweit größten Blockchain-Anwendungsfall macht. Tanla erreicht mehr als eine Milliarde Menschen mit Botschaften, die für die jeweilige Mission des Unternehmens von großer Bedeutung sind, und erfüllt damit die Bedürfnisse der weltweit größten Unternehmen. Tanla Platforms Limited hat seinen Hauptsitz in Hyderabad, Indien, und baut seine Präsenz weltweit aus.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/627459/Tanla_Solutions_Logo.jpg

Pressekontakt:

Deepika Amirapu

Deepika.Amirapu@tanla.com

+91-9000999082

Original-Content von: Tanla Platforms Limited, übermittelt durch news aktuell