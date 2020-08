Tarachi beginnt ein 5.000 Bohrmeter umfassendes Kernbohrprogramm auf dem Goldprojekt Tarachi in Sonora, Mexiko



Vancouver, British Columbia (27. August 2020) – Tarachi Gold Corp. (CSE: TRG) (FRA: 4RZ) (Tarachi oder das Unternehmen – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/tarachi-gold-corp/) gibt bekannt, dass die Kernbohrungen auf dem Goldprojekt Tarachi (das Projekt) laut Planung vor Ende August beginnen werden. Die Bohrarbeiten werden von BYLSA Drilling S.A. DE C.V. aus Hermosillo, Sonora, durchgeführt. Das Unternehmen plant in den kommenden Monaten, Kernbohrungen mit einer Gesamtlänge von mehr als 5.000 m niederzubringen.

Tarachi wird zunächst fünf Prospektionsgebiete mit tektonisch kontrollierten hochgradigen Goldanreicherungen anvisieren. Die ersten Tests werden in unmittelbarer Nähe der bekannten Vererzung durchgeführt, um die Kontrollen und die Ausrichtung zu den Goldzonen zu bestimmen. Das Unternehmen wird auch auf ungeprüften Zielen und Projektionen dieser Zonen in Fallrichtung bohren. Tarachi wird die Bohrkampagne in der historischen Mine La Dura auf der Konzession Jabali beginnen, wo das Unternehmen am 20. August 2020 die Ergebnisse der Schlitzproben von 6,34 g/t Gold über 62,55 Meter bekannt gab. Tarachi verfügt über mehr als 10 Mio. CAD, um das aggressive Bohrprogramm des Unternehmens mit einem Team von drei sehr erfahrenen Geologen und unterstützenden Mitarbeitern zu finanzieren.

Bohrungen sind die aufregendste Phase der Mineralexploration und das Unternehmen freut sich darauf, sein Verständnis der Goldzonen in Streichrichtung sowie zur Tiefe und das Potenzials zur Entdeckung neuer Zonen zu entwickeln. Das kürzlich durchgeführte geologische und strukturelle Kartierungs- und Gesteinsprobenprogramm des Unternehmens hat zu einer Neuinterpretation der Kontrollen der Goldvererzung in mehreren Prospektionsgebieten geführt, was unser Bohrprogramm auf dem Weg zum Erfolg erheblich unterstützen wird, kommentierte CEO Lorne Warner.

Im Gebiet Tarachi wurde ein Explorations-Camp errichtet und strenge Covid-19-Protokolle eingeführt, um die Sicherheit der örtlichen Gemeinden und des Teams vor Ort zu gewährleisten.

Abbildung 1. Karte der Konzessionen der Tarachi Gold Corp:

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53202/2020.08.27 Tarachi Starts Drill Program FINAL_DE.001.png

Projektbeschreibung

Das Projekt umfasst die Konzessionen San Javier, Pretoria, Chivitas, Jabali, Juliana, Texana und Tarachi mit einer Gesamtfläche von 2.560 Hektar im produktiven Mulatos-Goldgürtel. Das Projekt liegt etwa 220 km auf dem Luftweg östlich der Stadt Hermosillo und 300 km südlich der Grenze zwischen den USA und Mexiko. Der Jabali-Claim umfasst die historische Mine La Dura und mehrere andere kleinere Minen. Es wird angenommen, dass die Goldvererzung und Geologie in Jabali einen ähnlichen Charakter wie die Goldvererzung in der Mine Mulatos aufweist. Alamos Gold Inc. bezeichnet im Jahresbericht 2003 das Projekt Jabali als Teil des vererzten Trends Los Bajios”, der dem Bericht zufolge das Potenzial für eine weitere Ressource der Größe Mulatos besitzt. Das Tarachi-Projekt ist ein Explorationsprojekt im Frühstadium, und die Vererzung auf benachbarten und/oder nahe gelegenen Liegenschaften ist kein Anzeichen dafür, dass die Liegenschaft des Unternehmens eine Vererzung beherbergt.

Der Goldtrend Mulatos ist Teil des Gold- und Silbergürtels Sierra Madre, der auch die in Betrieb befindliche Goldmine Mulatos unmittelbar südöstlich der Liegenschaft La India sowie die Mine Pinos Altos und die Lagerstätte Creston Mascota 70 Kilometer südöstlich beherbergt. Die Vererzung kommt innerhalb von verkieseltem Rhyodazit vor und steht in Zusammenhang mit einer drusenreichen Silica-Alteration und Brekzien mit Eisenoxid (Hämatit und Spekularit). Gediegenes Gold kommt entlang der in einer späten Phase entstandenen Kluftüberzüge in den Brekzien vor und ist lokal mit Baryt vergesellschaftet. Frühere Explorationsarbeiten haben Gehalte von Spuren bis zu 30 g/t Au in Stichproben geliefert. Gediegenes Gold wurde auch in Aufschlüssen auf der südlichen Erweiterung des Minentrends La Dura identifiziert.

Qualifizierte Person

Lorne Warner, P.Geo, President, CEO und Director des Unternehmens ist eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 und hat die wissenschaftliche und technische Information in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Gewährung von Aktienoptionen

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es Directors, Officers (leitenden Angestellten), Mitarbeitern und Beratern von Tarachi im Rahmen des Aktienoptionsplans des Unternehmens Aktienoptionen gewährt hat. Insgesamt wurden 1.300.000 Aktienoptionen mit einem Ausübungspreis von 0,69 Dollar gewährt und sie werden unverzüglich übertragen. Sie sind ab dem Datum der Gewährung über einen Zeitraum von vier Jahren ausübbar und unterliegen den Richtlinien der TSX Venture Exchange.

Kontaktinformationen: Für weitere Informationen und um sich in die Mailingliste einzutragen, wenden Sie sich bitte an:

Lorne Warner, CEO

Tel: (250) 574-5767

Email: lorne@tarachigold.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

BESONDERE ANMERKUNG HINSICHTLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und zukunftsgerichtete Informationen" gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen.

Vorausblickende Aussagen und vorausblickende Informationen in Bezug auf die zukünftige Mineralproduktion, Liquidität, Wertsteigerung und das Kapitalmarktprofil von Tarachi, das zukünftige Wachstumspotenzial für Tarachi und sein Unternehmen sowie zukünftige Explorationspläne basieren auf den vernünftigen Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen des Managements, die auf der Erfahrung und Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen durch das Management sowie auf anderen Faktoren basieren, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und vernünftig hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Es wurden Annahmen unter anderem in Bezug auf den Preis von Silber, Gold und anderen Metallen, die Kosten fü rExploration und Erschließung, die geschätzten Kosten für die Erschließung von Explorationsprojekten, die Fähigkeit von Tarachi, sicher und effektiv zu arbeiten, und seine Fähigkeit, eine Finanzierung zu angemessenen Bedingungen zu erhalten, getroffen.

Diese Aussagen spiegeln die jeweils aktuellen Ansichten von Tarachi hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider und basieren auf Annahmen und Schätzungen, die erheblichen Unsicherheiten unterliegen. Die Leser werden davor gewarnt, zukunftsgerichteten Aussagen unangemessene Sicherheit zuzuschreiben.

