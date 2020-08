TAROX AG: Einführung einer Single-Sign-On-Lösung

Als deutschlandweit erster Microsoft CSP Distributor bietet die TAROX AG aus Lünen über ihr TAROX PRO Portal eine einfache Single-Sign-On-Lösung an. Damit können Reseller, die Mitglieder von Einkaufsverbänden wie SYNAXON oder Nordanex sind, mit nur einer Anmeldung direkt aus den jeweiligen Einkaufsplattformen (EGIS/NEOS) ihre Office-365-Lizenzen buchen. Bisher war dafür eine gesonderte Anmeldung notwendig.

?Unser Ziel ist es immer, unseren Partnern und Kunden einen reibungslosen und effizienten Buchungsprozess zu bieten und auf ihre Wünsche zu reagieren?, so Kristian Krause Leiter von TAROX DATA. ?Viele Reseller nutzen die Vorteile von Einkaufsverbänden. Wenn sie dann eine Cloud-Lösung buchen möchten, mussten sie bisher allerdings immer bei dem jeweiligen Distributor, zu dem sie weitergeleitet werden, einen Extra-Account mit neuen Zugangsdaten anlegen. Das hat viele gestört. Deswegen haben wir gemeinsam mit den Einkaufverbänden eine Lösung entwickelt und den Buchungsprozess über eine neue Schnittstelle in das TAROX PRO Portal integriert. Das kommt bei den Nutzern bisher super an.?

Buchung von Cloud-Services mit nur einem Klick

Die vereinfachte Buchung läuft wie folgt ab: Ein Reseller entscheidet sich im Einkaufsportal für einen der mehr als 50 verfügbaren Microsoft Cloud Services. Von dort wird er ins TAROX Pro Portal weitergeleitet und kann die Buchung sofort abschließen. Bei TAROX als Microsoft Distributor ist keine zusätzliche Anmeldung nötig ? der sonst übliche doppelte Aufwand entfällt.

Bisher kooperiert TAROX mit den Einkaufsverbänden SYNAXON und Nordanex, die Integration über weitere Verbände und Plattformen ist bereits in der Umsetzung. Interessenten erhalten telefonisch unter +49 (231) 98980 – 790 oder per E-Mail an data@tarox.de weitere Informationen zur neuen Single-Sign-On-Lösung.

Die TAROX Unternehmensgruppe (www.tarox.de) mit Hauptsitz in Lünen/NRW gehört zu Deutschlands führenden System-Herstellern und definiert sich als Hersteller und Distributor für das moderne System-haus. Die TAROX PREMIUM Distribution bietet ein aus-gewähltes und beratungsintensives Netzwerk- und Peripherie Produktsortiment. Der Hersteller TAROX bietet im BTO-Verfahren qualitativ hochwertige Server, Blade Center, Work-station-, Desktop-, Media- und mobile Systeme. TFT-Displays und Projektoren ergänzen die Produkt-familien. Das OEM-Fulfilment-Service und Supply Chain Management by TAROX runden die Leistung des Herstellers ab. Das TAROX Businessmodell vereint komplexe Dis-tributionsleistungen mit hochwertigen Systemtechno-logien (TAROX PC-, NB und SERVERSYSTEME), um nahezu jedem Businessanspruch der gewerblichen Kundschaft gerecht zu werden. Das TAROX Business-modell eröffnet dem zeitgemäßen Systemhaus den Zu-gang auf einen VOLLSORTIMENTER für Systemhaus-anforderungen. Die TAROX Businesskompetenz beruht auf drei in-einandergreifenden Bausteinen: Gezielte (Pre-) Sales Beratung Effiziente Umsetzung von Projekten Professionelle Ausführung von Aufträgen Das visionäre, businesserprobte und zukunftsweisende Geschäftsmodell versetzt seine Kundenpartner in eine zeitgemäße Wettbewerbsfähigkeit.