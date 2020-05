TAROX startet Server-Rabatt-Aktion

Der Computerhersteller Tarox aus Lünen startet mit einer großangelegten Aktion seine neueste Serveroffensive im Markt. Die Offensive zielt vor allem auf die Generierung von Neukunden ab. Die Aktion umfasst das gesamte ParX Portfolio, insbesondere auch VDI Server und sogar die neueste Generation von Servern mit dem neuartigen AMD EPYC Prozessor.

Die rabattierten Preise sind gestaffelt und richten sich nach dem Verkaufswert der Server. Sie erreichen in der höchsten Preisstufe einen Rabattwert von bis zu 1.250,- EUR. Laut Management von Tarox ist das Ziel hinter der Aktion, der bereits gesteigerten Nachfrage einen weiteren Push zu geben und dabei Kunden, die bisher keine Erfahrung mit ParX Servern gemacht haben, für sich zu gewinnen. ?Die Nachfrage nach Servertechnologie ist quer durch alle Branchen massiv angewachsen. Hauptgrund ist der massive Ausbau der Homeoffice-Aktivitäten für beinahe jedes Unternehmen in Deutschland. Nach Sichtung diverser Kennziffern sehen wir bei Tarox darin einen massiven Innovationsschub für den Einsatz von Servertechnologie in diesem Jahr. Das gilt insbesondere für alternative Serverarchitekturen wie etwa VDI Server; hier sehen wir die stärkste Nachfrage.?, so Martin Färber, kaufmännischer Leiter der Tarox Eigenmarke. Die Aktion läuft bis zum 31.05.2020. Sämtliche Infos finden sich unter https://www.tarox.de/systeme/server-storage/servershopper/

Die TAROX Unternehmensgruppe (www.tarox.de) mit Hauptsitz in Lünen/NRW gehört zu Deutschlands führenden System-Herstellern und definiert sich als Hersteller und Distributor für das moderne System-haus. Die TAROX PREMIUM Distribution bietet ein aus-gewähltes und beratungsintensives Netzwerk- und Peripherie Produktsortiment. Der Hersteller TAROX bietet im BTO-Verfahren qualitativ hochwertige Server, Blade Center, Work-station-, Desktop-, Media- und mobile Systeme. TFT-Displays und Projektoren ergänzen die Produkt-familien. Das OEM-Fulfilment-Service und Supply Chain Management by TAROX runden die Leistung des Herstellers ab. Das TAROX Businessmodell vereint komplexe Dis-tributionsleistungen mit hochwertigen Systemtechno-logien (TAROX PC-, NB und SERVERSYSTEME), um nahezu jedem Businessanspruch der gewerblichen Kundschaft gerecht zu werden. Das TAROX Business-modell eröffnet dem zeitgemäßen Systemhaus den Zu-gang auf einen VOLLSORTIMENTER für Systemhaus-anforderungen. Die TAROX Businesskompetenz beruht auf drei in-einandergreifenden Bausteinen: Gezielte (Pre-) Sales Beratung Effiziente Umsetzung von Projekten Professionelle Ausführung von Aufträgen Das visionäre, businesserprobte und zukunftsweisende Geschäftsmodell versetzt seine Kundenpartner in eine zeitgemäße Wettbewerbsfähigkeit.