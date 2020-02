Tastatur-Mapping erleichtert Arbeitsprozesse

Eine anwendungsbezogene Programmierung von Tasten ermöglicht das neue Tool von PrehKeyTec MapMyKey. Im Gegensatz zu vielen anderen Mapping-Apps ist MapMyKey leicht und intuitiv zu bedienen und somit für Anfänger ohne Programmier-Kenntnisse geeignet. Die programmierbaren Tastaturen des unterfränkischen Herstellers PrehKeyTec werden durch die Software noch flexibler: MapMyKey erkennt, in welchem Programm der konfigurierte Befehl ausgeführt werden soll. Durch dieses Funktionsprinzip lassen sich Fehler vermeiden, die bei einer festen Programmierung der Tasten entstehen können.

?MapMyKey von PrehKeyTec beschleunigt und vereinfacht alltägliche Prozesse. Das erleichtert dem Benutzer die Arbeit, steigert seine Produktivität und verschafft ihm Freiraum?, erklärt Thomas Meusert, Entwickler der Software. ?Verschiedenste Programme sind schnell und simpel zu bedienen, da mehrere Aktionen zielgerichtet und anwendungsspezifisch mit einer einzigen Taste ausgeführt werden können.? MapMyKey könne Texte oder Shortcuts ausgeben und auf Tastendruck Webseiten oder Anwendungen aufrufen. Grundsätzlich ließen sich neben programmspezifischen auch systemweit gültige Funktionen automatisieren, so Meusert weiter.

MapMyKey ist eine reine Software-Lösung. Änderungen sind dadurch jederzeit on-the-fly wirksam. Der praktische Alltagshelfer läuft ab Windows 7 mit 32 oder 64 Bit. Besonders beliebt ist das Tool in den Bereichen Office, Musik- und Videoschnitt, ERP und CAD. Wie viele andere Tools steht MapMyKey kostenlos für Tastaturen von PrehKeyTec zur Verfügung: www.prehkeytec.de/IhreTastatur/

PrehKeyTec ist ein führender internationaler Hersteller von hochqualitativen Dateneingabesystemen. Zur Produktpalette gehören neben modularen Spezial-Tastaturen auch multifunktionale Lesegeräte und Steckverbinder, die in Deutschland entwickelt und produziert werden. Lösungen von PrehKeyTec reduzieren die Komplexität der Dateneingabe und sorgen so für eine spürbare Zeitersparnis. Die Produkte werden im Handel, in der Industrie und Logistik, bei Banken und Versicherungen, im Reservierungsbereich, am Flughafen und in der Gesundheitsbranche eingesetzt.

