? TDM ?Strukturell und referenziell korrekte Testdaten für RDB wie Oracle, DB2, PostgreSQL oder SQL Server synthetisieren ?

Wie man DB-Testdaten generiert: IRI RowGen-Benutzer können in einem einzigen Arbeitsgang strukturell und referenziell korrekte synthetische Testdaten für eine gesamte Datenbank erzeugen. Die Testdaten spiegeln die Produktionsmerkmale (z. B. Wertebereiche und Häufigkeiten) wider, die normalerweise bei Datenbank- oder ETL-Operationen auftreten, erfordern aber keinen Zugriff auf echte Daten oder deren Maskierung.

Endbenutzer-Assistenten für RowGen in der IRI Workbench GUI (auf Eclipse™ aufbauend) helfen bei der Erzeugung von Testdaten. Einer der nützlichsten ist der Assistent für neue RowGen-Datenbanktestdaten, der ein komplettes RowGen-Projekt erstellt, um mehrere Tabellen auf einmal mit vorsortierten Schlüsselwerten und der Möglichkeit zur Anpassung automatisch zu befüllen. Obwohl er sich auf vorhandene Metadaten für jede Testtabelle stützt, können Sie auch die Generierung von Spaltenwerten anpassen – und über Regeln verallgemeinern -.

In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie mit IRI Workbench Zieltabellen in Oracle erstellen und deren Schema abbilden können und dann einen der RowGen-Assistenten verwenden, um Testdaten zu erzeugen und in diese Tabellen zu laden.

Nebenbei bemerkt, möchten wir auch, dass RowGen zufällig ausgewählte reale Werte in bestimmte Spalten aus Setdateidaten einfügt. Eine Set-Datei ist eine Textdatei mit einer oder mehreren Zeilen, die mehrere tabulatorgetrennte Spalten enthalten kann, die Sie selbst eingeben oder mit einem anderen Workbench-Assistenten, Set File from Column, automatisch extrahieren. In unserem Fall haben wir unsere Set-Dateien jedoch manuell erstellt: emp.set, item.set, project.set, quantity.set, salary.set, department.set und category.set.

Alle Details zur Generierung der synthetischen Testdaten in nur 3 Schritten finden Sie hier!

