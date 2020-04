Teambildung – weg von der Pyramiden- hin zur Teamorganisation

Kaum ein Unternehmen verzichtet in Stellenanzeigen darauf Teamgeist zu fordern oder im Unternehmensalltag Teams und Arbeitsgruppen zu bilden.

Doch wie funktioniert Teamarbeit wirklich?

Ein Team verfolgt gemeinsam ein Ziel.

Ein Team agiert autonom.

Die Teammitglieder ergänzen sich durch ihre Kenntnisse und Spezialgebiete, um gesteckte Ziele zu erreichen.

Ein Team wird durch einen Teamleiter moderiert und geleitet.

Arbeitsorganisationen unterliegen einem ständigen Wandel, dem gesellschaftliche und wirtschaftliche Einflüsse zu Grunde liegen.

Dieser Wandel wirkt sich auch auf die Anforderungen an Mitarbeiter und Abteilungen aus.

So bleibt in modernen Organisationen, die in einer dynamischen Welt agieren müssen keine Zeit mehr, um Barrieren zwischen verschiedenen Funktionen, Ebenen, Abteilungen, Hierarchien zu überwinden.

“Schleusenwärter in Gestalt von Führungskräften, die ihr Wissen mal breit streuen, mal bündeln, mal ganz blockieren, werden nicht mehr gebraucht.”

Unser wesentliches Ziel der Teambildung ist:

Das geistige Potential eines jeden Teammitgliedes optimal zu nutzen und die Stärken des einzelnen zu entwickeln.

Die neuen Teams sollen zu lebendigen Systemen mit aktiven Lern- und Kommunikationsprozessen werden.

Wir formen intelligente, flexible Teams mit Dynamik ohne festgelegte Verhaltensmuster.

Wir gestalten Ihr Unternehmen zu einem Ensemble kreativer Zellen.

Natur Events – Ihrer Agentur mit langjährigem Know-How für Ihr Teamevent, Incentive, Managementtraining, Teamtraining, Motivationstraining, Kommunikationstraining und Vertriebstraining

Mit unserer Leidenschaft für Mensch und Natur bieten wir von Natur Events für Unternehmen jeder Größe, deren Führungskräfte und Mitarbeiter individuell abgestimmte Events, Incentives im In- und Ausland sowie Trainings mit sichtbarem und langanhaltendem Erfolg. Wir sorgen für Abenteuer, die bewegen und Begegnungen, die prägen! Nichts bringt Menschen mehr zusammen als positive Emotionen, gemeinsam gemeisterte Herausforderungen und gelebtes Vertrauen!

Auf unserer Internetseite geben wir Ihnen einen Überblick über unsere Angebote und Leistungen.

Alle Vorschläge werden selbstverständlich in ihrer Art und Umfang komplett auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten : sie dienen in erster Linie dafür, Ihnen ein Gefühl für unsere Leistungen zu vermitteln.