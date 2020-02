Teamtechnik setzt auf CRM-Lösung von PiSA sales

Als eines der führenden Unternehmen für Produktionstechnologie, Montage- und Funktionsprüfanlagen ist die Teamtechnik Maschinen und Anlagen GmbH mit sechs Produktions- und vierzehn Service-Standorten weltweit vertreten.

Über 950 Mitarbeiter in Deutschland, Polen, China sowie in den USA entwickeln und bauen zuverlässige und kundenspezifische Automatisierungslösungen für die Bereiche Medizintechnik, New Energy und Automotive. Das Unternehmen hat über 44 Jahren Erfahrung und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von gut 180 Millionen Euro.

Entscheidend für die Auswahl der CRM-Lösung von PiSA sales ist der bereits im Standard umfassende Funktionsumfang, der sich bei Bedarf hochflexibel individualisieren lässt. So können die hohen Anforderungen die Teamtechnik an sein Kundendatenmanagement und seine Vertriebsprozesse stellt, schnell und effizient abgedeckt werden.

Nach erfolgter Implementierung sollen die Vertriebsmitarbeiter des Unternehmens dank innovativer Tablet-App jederzeit und auch von unterwegs aus auf alle CRM-Daten wie Ansprechpartner, Angebote, Aufträge und Präsentationen zugreifen können ? auch offline wenn mal kein Netz zur Verfügung steht. Darüber hinaus werden neben dem Vertriebsaußendienst auch der Innendienst sowie die Vertriebsleitung mit dem System ausgestattet.

Um den optimalen Informationsfluss zu gewährleisten, wird das PiSA sales CRM tief in die bestehende IT-Landschaft integriert. Als strategischer CRM-Produktpartner der PSI Automotive & Industry GmbH, dem Hersteller des von teamtechnik eingesetzten PSIpenta ERPs installiert die PiSA sales GmbH eine erweiterbare Schnittstelle zwischen CRM und ERP, die bereits in der Standardausprägung einen umfassenden Kopplungsumfang mitbringt. Darüber werden noch weitere Systeme angebunden wie Outlook Exchange, Inxmail, die Telefonanlage (CTI) sowie die Sales & Marketing Intelligence-Lösung Echobot.

Weitere Informationen über Teamtechnik Maschinen und Anlagen GmbH finden Sie unter www.teamtechnik.com.

Die PiSA sales GmbH zählt zu den führenden deutschen Herstellern hochflexibler und leistungsstarker CRM-Software. Das inhabergeführte Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin bietet seinen Kunden als Hersteller, Lieferant und Implementierer maßgeschneiderte CRM-Lösungen, in denen die Expertise und Erfahrung aus 30 Jahren Marktpräsenz enthalten sind.

Das PiSA sales CRM ist heute weltweit in namhaften Unternehmen aus den Bereichen Maschinen- und Anlagenbau, Elektroindustrie, Bau- und Gebäudetechnik, Chemie, B2B-Handel, Dienstleistung und Verlagswesen im Einsatz. Dabei geht der Funktionsumfang der Software weit über den konventioneller CRM-Systeme hinaus und deckt Anforderungen aus den Bereichen Marketing, Vertrieb und Service vollständig ab. Für eine hohe Nutzerakzeptanz sorgen eine moderne Desktopvariante des PiSA sales CRM sowie intuitiv bedienbare Apps für iOS-, Android- und Windows-Devices.

Weitere Informationen unter www.pisasales.de