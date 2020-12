Teamzusammenführung

Die Werte und Kompetenzen auf Teamebene können in einer Organisation sehr unterschiedlich sein und sich deutlich von organisationalen Werten und Kompetenzen unterscheiden, im Einzelfall sogar konträr zu ihnen stehen. Deshalb benötigen die Teams, d.h. Arbeitsgruppen oder Abteilungen, jeweils einen eigenen Prozess zur Beantwortung der Frage, wie sie ihre eigenen interkulturellen Werte in ihrem Team aufbauen können. Das gleiche gilt für die Kompetenzen des gesamten Teams, die sich ebenfalls in teambezogenen, selbstorganisierten Prozessen entwickeln.

Es werden dafür agile, netzwerkähnliche Teamstrukturen und differenzierte Prozesse des gemeinsamen interkulturellen Werte- und Kompetenzaufbaus benötigt. Hierbei können die Erfahrungen von Start-up-Unternehmen sehr hilfreich sein. Diese beginnen meist als Netzwerke ohne hierarchische Strukturen.

Der Aufbau von Teamwerten und -kompetenzen erfordert einen längerfristigen Prozess nach dem Prinzip der ?Lernenden Organisation? (siehe Abbildung 1).

Hierbei gelten folgende Prinzipien:

Jede Führungskraft ist teambezogener Werte- und Kompetenzmanager. Damit kommt der mittleren Führungsebene eine zentrale Bedeutung als Initiator und Begleiter von Prozessen des Werte- und Kompetenzaufbaus von Teams zu. Dabei agieren sie sowohl auf der Teamebene als auch auf der individuellen Ebene als Partner, die personalisierte Entwicklungsprozesse initiieren und begleiten.

Die Führungskräfte müssen in ihrem Team von Kollegen den Aufbau von Teamwerten, z. B. im ?Doppeldecker-Prinzip?, erfahren, um ihre Rolle als Veränderungsmanager mit Überzeugung und Empathie zu erfüllen.

Dabei erfahren sie einmal diesen Prozess aus Sicht eines Teammitglieds, um auf dieser Basis ihre individuelle Konzeption zur Initiierung und Begleitung von Teamentwicklungsprozessen mit dem Ziel des Werte- und Kompetenzaufbaus im eigenen Team zu gestalten.

Der Teamentwicklungsprozess wird professionell methodisch begleitet.

Auf Basis von Werte- und Kompetenzerfassungen zur Erfassung der Ist-Werte des Teams und der Wunsch-Werte der Teammitglieder für das Team bzw. der entsprechenden Kompetenzen wird in einem moderierten Prozess ein Soll-Profil der interkulturellen Teamwerte und -kompetenzen Aus dem Abgleich der Soll- und der Ist-Werte bzw. -Kompetenzen leitet das Team seine interkulturellen Werte- und Kompetenz-Entwicklungsziele ab.

Damit ist es möglich, eine Werte-Kompetenz-Brücke für das Team zu entwickeln. Diese macht transparent, welche Werte vor allem als Antrieb des Teamhandels wirken. Das Team kann daraus wiederum Teamentwicklungs-Ziele definieren sowie entsprechende Entwicklungsmaßnahmen planen und umsetzen.

Das Team entwickelt im Rahmen der Mission des organisationsweiten Werte- und Kompetenzmanagements gemeinsam eine Mission ihrer zukünftigen Teamarbeit und leitet daraus die notwendigen Instrumente für den kontinuierlichen Aufbau von Teamwerten und -kompetenzen ab. Hierbei ist das Ziel, eine agile Entwicklungskultur sowie ein Werte- und Kompetenz-Netzwerk im Team aufzubauen, indem in einem kontinuierlichen Prozess kollaborativer Problemlösungen mittels agiler Methoden gemeinsame Werte und Kompetenzen entwickelt werden.

Die Koordination der Werte- und Kompetenzentwicklung auf Teamebene kann über die auf Organisationsebene definierten Korridorthemen

Im Rahmen der Korridorthemen initiiert die jeweilige Führungskraft in ihrem Team anhand der konkreten Herausforderungen einen Entwicklungsprozess zum gezielten Aufbau von Werten und Kompetenzen für ihre Arbeitswelt. Mit gemeinsam entwickelten Handlungsrastern für die jeweiligen Teams werden alle Mitarbeiter und Führungskräfte sensibilisiert, in ihren täglichen Handlungen die jeweiligen Werte zu ?leben?. Die Teammitglieder wenden die gemeinsam entwickelten Lösungen in ihrer Praxis an, reflektieren über ihre Erfahrungen und tauschen ihre Erfahrungen im Team aus. In diesem dynamischen Prozess werden die interkulturellen Teamwerte und -kompetenzen insgesamt kontinuierlich weiterentwickelt.

Die Ergebnisse werden jeweils in Netzwerk-Communities präsentiert und diskutiert. Damit wird das organisationsweite Werte- und Kompetenz-Netzwerk laufend erweitert.

