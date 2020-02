Tech Data und deutscher Backupspezialist SEP schließen Distributionsvertrag

Tech Data hat eine Distributionsvereinbarung mit SEP, dem Hersteller von plattformunabhängigen Hybrid Backup- und Disaster Recovery-Lösungen ?Made in Germany?, geschlossen. Dank des Distributionsvertrages greifen Partner der Tech Data ab sofort auf eine der am breitesten aufgestellten Datensicherungslösungen am Markt zu.

SEP entwickelt seit 1992 Backup-Lösungen und sichert eine Vielzahl an virtuellen Umgebungen, Betriebssystemen, Anwendungen und Datenbanken. Die universelle Unterstützung komplexer Systemumgebungen hebt die Lösung von SEP stark von anderen Marktlösungen ab. Zahlreiche Partnerschaften und Zertifizierungen von Herstellern wie SAP, Red Hat, IBM, Lenovo und HPE zeichnen das breite Produktportfolio von SEP aus.

Ein deutlicher Vorteil für Vertriebspartner der Tech Data ist die Tatsache, dass SEP seinen Unternehmenssitz in Deutschland hat und Partner sich daher auf einen lokalen Support und Entwicklungsarbeit verlassen können. Damit ist garantiert, dass Unternehmen eine sichere und datenschutzkonforme Lösung für ihre Datensicherung einsetzen.

Stefan Bichler, Business Unit Director Software & Cloud der Tech Data, kommentiert: ?Ich freue mich sehr, dass wir unseren Partnern nun einen deutschen Hersteller für Backup-Lösungen bieten können, der in seinen Kundenbefragungen immer ausgezeichnete Bewertungen erzielt. Speziell durch die vielen Überschneidungen mit beispielsweise HPE, IBM, Lenovo oder SAP bieten sich zahlreiche Vorteile für unsere Vertriebspartner. Für mich ist SEP eine hervorragende Ergänzung unseres Portfolios und ich freue mich auf die Zusammenarbeit.?

“Tech Data und SEP passen durch die sich überschneidenden Expertisen im professionellen IT-Umfeld optimal zusammen. Wir freuen uns, mit einem starken Distributor zusammenarbeiten zu können, der sich durch seine breite Kundenbasis und Erfahrung im B2B-Umfeld auszeichnet. Das starke End-to-End-Portfolio und der Fokus auf Next Generation-Technologien sind im Einklang mit der strategischen Ausrichtung von SEP?, sagt Georg Moosreiner, Vorstand und Mitgründer der SEP AG.

Vertriebspartner der Tech Data haben ab sofort Zugriff auf das gesamte Angebotsspektrum der SEP. Neben einem Fachhandelsprogramm, das Partnern u.a. Projektschutz mit Bestpreisgarantie, qualifizierte Leads als auch persönliche Ausbildungen und Zertifizierungen bietet, können Partner zudem auf einen in Deutschland ansässigen 24/7-Support zurückgreifen.

Interessierte Vertriebspartner erhalten mehr Informationen bei den Software-Spezialisten der Tech Data per E-Mail an SEP@techdata.de oder telefonisch unter 089-4700-2900.

Über Tech Data:

Tech Data verbindet die Welt mithilfe von Technologien. Unser End-to-End-Portfolio an Produkten, Services und Lösungen sowie unsere spezialisierten Fähigkeiten und tiefe Expertise in Next Generation Technologien helfen Channel-Partnern, die Produkte und Lösungen bereitzustellen, die Vernetzung, Wachstum und Fortschritt ermöglichen. Tech Data nimmt auf der Liste der Fortune 500® den 88. Platz ein und steht seit zehn Jahren in Folge auf der Liste der ?World´s Most Admired Companies? von Fortune. Nähere Informationen finden Sie unter www.techdata.com und de.techdata.com oder im Blog unter http://de.techdata.com/blog