Tech meets Art? digitales Benefiz-Event für Kunst- und Kulturschaffende

Kunst- und Kulturschaffende sind die wirtschaftlichen Verlierer der Corona-Pandemie: keine Auftritte, keine Einkünfte, kaum Perspektiven. ?Tech meets Art?, ein digitales Benefiz-Event in den sozialen Medien, wirbt für eine Spendenaktion über betterplace.org.

?Tech meets Art? lädt am 16.12.2020 von 16:00 bis 18:30 Uhr namhafte Künstler*innen aus der Metropolregion München für ein digitales Benefiz-Event ein, das in den sozialen Medien live gestreamt wird. Der Gedanke: IT und Plattform-Lösungen bereiten die Bühne dafür, dass Künstler*innen während der Pandemie sicher und auftreten und über betterplace.org zudem finanziell unterstützt werden können.

Gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Ploetz + Zeller GmbH (Symbio) trägt Hitachi Solutions Germany GmbH dieses besondere Kulturhighlight als Sponsor. Über Betterplace.org können die Bayerische Philharmonie e. V., der Nothilfe-Fonds der Deutschen Orchester-Stiftung sowie das Paul Klinger Künstlersozialwerk parallel mit Spenden direkt unterstützt werden. ?Wir alle sehnen uns inzwischen doch sehr danach, Kunst und Kultur bald wieder einmal live und vor Ort in ihren Häusern erleben zu können?, sagt Rolf Adam, General Manager von Hitachi Solutions Germany. ?Mit unserer gemeinsamen Aktion möchten wir so ein Zeichen für die Kunst setzen und ihr zumindest eine reichweitenstarke virtuelle Bühne eröffnen!?

Das Programm von ?Tech meets Art? gestalten ein Klaviertrio der Bayerischen Philharmonie e. V. mit Anca Brasoveanu (Klavier), Nenad Uskokovic (Violoncello) und Cristian Roibu (Violine), ein Vokalquartett mit Franziska Rabl (Mezzosopran), Sigrid Plundrich (Sopran), Christian Sturm (Tenor) und Franz Hawlata (Bassbariton), der Schauspieler Claus Obalski als Moderator, die Kabarettisten Roland Hefter, Niko Formanek und Christian Ude, der ehemalige Oberbürgermeister von München, sowie der Musiker Roman Hofbauer. Produziert und gestreamt wird das Benefiz-Event von LuTV in Forstinning. Geplant ist, die Reihe ?Tech meets Art? in Zukunft noch weiter auszubauen.

Die Anmeldung und die Teilnahme erfolgen in den sozialen Medien:

Tech meets Art bei LinkedIn

Tech meets Art bei XING

Tech meets Art bei YouTube

Tech meets Art bei Facebook

Hitachi Solutions, Ltd., mit Hauptsitz in Tokyo, Japan, ist ein zentrales Mitglied des Informations- & Telekommunikationssektors der Hitachi Group und ein anerkannter Marktführer für bewährte Business- und IT-Strategien und -Lösungen für Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen. Das Unternehmen bietet wertorientierte Dienstleistungen für den gesamten IT-Lebenszyklus: von der Planung von Betriebssystemen über deren Integration und Betrieb bis hin zur Wartung. Von seinen Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Kanada, Indien, China und dem asiatisch-pazifischen Raum aus versorgt Hitachi Solutions seine Kunden weltweit mit hochwertigen Produkten und Dienstleistungen. Mehr Informationen zu Hitachi Solutions finden Sie unter www.hitachi-solutions.de.