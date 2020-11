TechDivision wird erneut als “TOP Arbeitgeber Mittelstand” ausgezeichnet

Kolbermoor, 26.11.2020: Seit 2018 zeichnet Focus-Business die Top-Arbeitgeber des Mittelstands aus. Für die Ermittlung der Rangliste der Mittelständler arbeitet das Magazin eng mit kununu.com, dem Arbeitgeberbewertungsportal für Mitarbeiter, Auszubildende und Bewerber zusammen. Daher basiert das Ranking auf dem Feedback der Mitarbeiter, wodurch entsprechende Aussagekraft gewährleistet wird. Der IT-Dienstleister TechDivision wird zum vierten Mal in Folge als TOP Arbeitgeber im Mittelstand ausgezeichnet.

Wie bereits in den Jahren 2018, 2019 und 2020 gehört die TechDivision auch 2021 zu den Top Arbeitgebern im Mittelstand.

Für das Ranking wertet kununu 4 Millionen Bewertungen von mehr als 950.000 Unternehmen aus. Damit ein Unternehmen in die Auswertung aufgenommen wird, gelten folgende Kriterien:

– Ein kununu Score von mindestens 3,5 Sternen

– Mindestens 10 Mitarbeiterbewertungen (davon 5 seit 2019))

– Eine Weiterempfehlungsquote von mindestens 70%

– Unternehmensstandort in Deutschland

– Anzahl der Mitarbeiter zwischen 11 und 500.

Methodik der Bewertung

Für jeden Arbeitgeber wurde ein Wert zwischen 100 und 200 errechnet, der sich aus folgenden zwei Faktoren ergibt: Der Bewertungsschnitt sowie die Anzahl der Bewertungen auf Kununu

Um sicherzustellen, dass Unternehmen mit vielen Mitarbeitern (die mehr Bewertungen abgeben können) nicht automatisch bessergestellt sind als Unternehmen mit weniger Mitarbeitern, wurden alle Arbeitgeber in Größenklassen (nach ihrer Mitarbeiterzahl) sortiert und schließlich mit den Unternehmen aus ihrer Referenzgruppe verglichen und bewertet.

Die so innerhalb der Gruppen generierten Punktwerte wurden anhand der jeweiligen Minimal- und Maximalbewertungen ermittelt. Die 4000 TOP-Arbeitgeber mit den besten Punktwerten über alle Gruppen werden ins Ranking aufgenommen.

In der Kategorie “100 Top Arbeitgeber im Mittelstand” landete TechDivision wir mit einem Score von 186,9 auf dem erfreulichen 42 Platz – und dass bei 4.000 ausgezeichneten, mittelständischen Unternehmen aus ganz Deutschland. Und wäre das nicht schon genug, folgt das i-Tüpfelchen in der Kategorie “Internet & Multimedia”. Dort schaffte es das Unternehmen aus Kolbermoor sogar auf einen hervorragenden 3. Platz und kann sich im Vergleich zu den Vorjahren nochmals weiter verbessern.

Insgesamt hat TechDivision inzwischen 95 Bewertungen von Mitarbeitern erhalten, die im Schnitt eine Bewertung von 4,6 Punkten (von max. 5,0) sowie eine Weiterempfehlungsrate von 100% bescheinigen!

“Die Auszeichnung als Top-Arbeitgeber im Mittelstand sowie die erneute, signifikante Verbesserung unserer Platzierung ist definitiv eines der Highlights in diesem Jahr, da das Ergebnis auf den Feedbacks unseres Teams beruht. Wir sind wahnsinnig stolz auf diese Auszeichnung, sehe dies allerdings gleichzeitig auch als Verpflichtung an, auch zukünftig laufend an uns zu arbeiten und auch im kommenden Jahr noch besser zu werden. Ein riesen Dankeschön geht hier an das gesamte TechDivision Team, das seit Mitte März nahezu komplett im Homeoffice arbeitet und trotz dieser doch nicht immer ganz einfachen Situation einen fantastischen Job macht”, so Stefan Willkommer, CEO von TechDivision.

Die komplette Studie mit allen Ranking – wurde in der aktuellen Ausgabe von FOCUS Business veröffentlicht. Das Magazin steht ab sofort im Zeitschriftenhandel bereit oder kann online (auch als PDF-Version) unter nachfolgendem Link gekauft werden: FOCUS Business 04/2020