tecRacer bringt die JAF International Services GmbH schnell ins Home Office

Die JAF International Services GmbH ist einer der führenden Großhändler für Holz und Holzprodukte in Mitteleuropa. Das Unternehmen beliefert mehr als 30.000 Kunden mit über 83.000 verschiedenen Artikeln. Mehr als 20 000 Produkte des Sortiments lagern dauerhaft auf über 245.000 Quadratmetern Fläche. Damit die europaweit fast 3.000 Mitarbeiter auch während der Einschränkungen der Pandemie arbeiten können, half tecRacer bei cloudbasierter IT und dem Aufbau einer Kommunikationsplattform.

Plötzlich Home Office statt Handschlag

Aus dem vor über 70 Jahren von Josef und Antonia Frischeis in Stockerau, Niederösterreich, gegründeten lokalen Holzhandel hat sich längst ein internationales Unternehmen mit 58 Standorten in 18 Ländern Mitteleuropas entwickelt. Das Unternehmen ist nach wie vor eigentümergeführt; Entscheidungen werden schnell und unabhängig im Haus getroffen. Auf ihrer Webseite wirbt die JAF-Gruppe mit Handschlagqualität. Als aufgrund von Einschränkungen

zur Verhinderung der Ausbreitung des Corona-Virus der gute alte Handschlag durch Abstand ersetzt werden musste, war ein schneller Übergang zu dezentralem Arbeiten und digitalen Meetings gefragt.

Verbindung von Cloud und Netzwerken in diversen Regionen

Zuerst wurde eine hybride Cloud Netzwerk-Architektur über mehrere Regionen aufgebaut. Lokale Rechenkapazität wird dabei mit ortsunabhängig verfügbarer IT in der Cloud verknüpft. tecRacer erhielt den Auftrag zur privaten Anbindung der onprem-Netzwerke an die AWS Cloud. Bestehende Active Directory Systeme können so in die User Authentifizierung beim Meeting und Collaboration

Tool AWS Chime integriert werden. Per AWS AD Connector wurden die AWS Directory Services an das bestehende Active Directory (AD) angebunden, um die Meeting-User für AWS Chime zu authentifizieren. Mit Lightweight Directory Access Protocols (LDAPs) wird die UserAuthentifizierung von AWS Chime mit dem onprem Active Directory sicher und verschlüsselt abgebildet. Die Erweiterung des onprem Rechenzentrums zu einem hybriden Cloud Setup eröffnet weitere Möglichkeiten der Digitalisierung in der AWS Cloud.

Digitale Zusammenarbeit und Kommunikation mit AWS Chime

Die Herausforderung bestand darin, den Mitarbeitern schnell und sicher das Arbeiten von zu Hause zu ermöglichen. User-Authentifizierung und Zugriff auf die Daten in der Cloud, sind das Eine; die Sicherstellung der Kommunikation innerhalb der Teams war ebenso wichtig. Dafür wurde eine Collaboration Platform auf Basis von AWS Chime eingerichtet. tecRacer unterstützte beim Aufbau der Home-Office-Lösungen und der Digital MeetingKapazitäten. In einer einzigen, sicheren Anwendung kann man Meetings durchführen, chatten und telefonieren. Das lästige Springen zwischen Anwendungen entfällt. Skalierung für mehr Kapazitäten wird automatisch durch AWS gehandhabt.

Ansprechpartner beim Kunden:

Robert Klausner, Stockerau, Österreich

?tecRacer hat uns dabei unterstützt, die Cloud-Möglichkeiten von AWS bestmöglich einzurichten und zu nutzen. Jetzt sind nicht nur unsere Daten, sondern auch unsere Mitarbeiter optimal vernetzt über Amazon Chime.?

Projektziele

Aufbau einer Hybriden Cloud Netzwerk Architecture über mehrere AWS-Regionen (Distinkte Geolokationen) spezifisch in diesem

Beispiel die Regionen

? Frankfurt ? als Hub für die 2 VPN-Anbindungen onprem Rechenzentrum und onprem HQ

? North Virginia ? als Hub für AWS Chime notwendig AD Connector in dieser Region

Anbindung der AWS Directory Services an das onprem AD (Active Directory)

TLS Verschlüsselung des LDAP Protokolls

Aktivierung der AD Authentifizierung für AWS Business Applications im speziellen AWS Chime

Projektlaufzeit

April 2020

Projektleistung tecRacer

Aufbau einer Kommunikation/Collaboration Plattform auf Basis von AWS Chime

Unterstützung beim Aufbau von Home Office- und Digital Meeting-Kapazitäten über AWS Chime

Grundlegendes Hybrides Cloud Netzwerk mit Anbindung zu On-Prem als Basis der User-Authentifizierung und Cloud-Erweiterung des Rechenzentrums für bestehende und kommende Cloud-Projekte

tecRacer mit Sitz in Hannover und Standorten in Duisburg, Frankfurt am Main, Hamburg, München und Wien besteht aus den Sparten Cloud Consulting – Amazon Web Services, Agile App Development – Web & Mobile und Managed Services.

tecRacer ist Amazon Web Services Authorized Training-, Premier Consulting- und auditierter Managed Services Partner und bietet offizielle Trainings, Consulting, Projekte und Managed Hosting rund um die Amazon Web Services an.

tecRacer entstand 1999 als Business Unit “iRacer” der Herrlich & Ramuschkat GmbH. Im Jahr 2006 wurde die tecRacer GmbH & Co. KG als eigene Gesellschaft ausgegründet. Das inhabergeführte Unternehmen beschäftigt heute mehr als 120 feste Mitarbeiter und zählt seit 1999 weltweit über 450 Kunden und 1.500 Projekte.