Telekom Prepaid Kunden können schnell und einfach ihre Daten aus dem Personalausweis übertragen

br />



Erfolgreiche Pilotierung in 300 Vertriebspunkten zum Vor-Ort-Auslesen des Personalausweis-Chips

Ab 31.08.2020 werden 1.700 Vertriebspunkte ausgestattet

Einsatz bewährter Governikus-Technologie sowie Nutzung des AusweisApp2 SDK des Bundes in der neu entwickelten Smart ID Check App

Zur Umsetzung des ? 111 des Telekommunikationsgesetzes (TKG) bei der Prepaid-Legitimation setzt die Telekom Deutschland GmbH ab sofort auf das sichere Auslesen des Chips vom Personalausweis und elektronischem Aufenthaltstitel (eAT). Die auf dem Chip vorhandenen Daten können so medienbruchfrei, einfach und schnell unter Einsatz der App in die Vertriebsoberfläche übernommen werden.

Um die Chipdaten auslesen zu können, setzt die Telekom Deutschland dabei auf Technologie der Bremer IT-Sicherheitssoftware-Spezialisten der Governikus GmbH & Co. KG. Zum einen nutzt die neue Smart ID Check App die sich millionenfach im Einsatz befindliche und bewährte AusweisApp2 des Bundes, die von Governikus im Auftrag des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) entwickelt und gepflegt wird; konkret das Software Development Kit (SDK) für Android. Eine weitere Besonderheit der Smart ID Check App ist die Nutzung des Smart Credential Framework. Damit besteht die Möglichkeit, die App zukünftig einfach an weitere Einsatzszenarien anzupassen.

Serverseitig greift die Telekom Deutschland auf den eID-Service von Governikus zu. Diesen bieten die Bremer auf Basis der eigenen Software Governikus Autent an.

Vor-Ort-Auslesen gemäß Personalausweisgesetz

Das Personalausweisgesetz macht es möglich: Die auf dem Chip des Personalausweises sowie des eAT enthaltenen Daten können neben der Online-Ausweisfunktionalität auch für das sog. Vor-Ort-Auslesen genutzt werden. Dafür werden die Daten nach einem Lichtbildabgleich durch eine:n Vertriebspunkt-Mitarbeiter:in und dem Einverständnis der Kund:innen mittels der für die Legitimationsprüfung entwickelte Smart ID Check App der Telekom aus dem Chip ausgelesen und direkt in die Vertriebsoberfläche übertragen. Das spart Zeit und minimiert potenzielle Fehlerquellen einer manuellen Übertragung. Mit einem erfolgreichen Ausleseprozess ist die Legitimation auch erfolgt.

?Wir haben uns aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung und Technologieführerschaft bewusst für die Zusammenarbeit mit Governikus entschieden?, so Ralf Mennecke, Projektleiter bei der Telekom Deutschland GmbH. ?Während der Projektlaufzeit standen uns die Bremer Experten beratend zur Seite und haben so dazu beigetragen, dass wir nach einer Pilotierungsphase in ca. 300 Vertriebspunkten pünktlich zum 31. August bundesweit in 1.700 Vertriebspunkten in den Wirkbetrieb übergehen können?, so Mennecke weiter.

?Die Einführung des Vor-Ort-Auslesens bei der Telekom Deutschland GmbH auf Basis unserer Entwicklungen ist ein weiterer Meilenstein zum Erfolg des Personalausweises?, erläutert Hartje Bruns, Director Products und hauptverantwortlich für die eID-Sparte bei Governikus. ?Wenn Telekom-Kunden vor Ort in der Filiale live miterleben, wie einfach und schnell die Datenübertragung mittels eines Smartphones erfolgt, werden sie den Personalausweis künftig auch zu Hause online verwenden. Dass die Telekom Deutschland GmbH dabei auf unsere Technologien und unser Know-how vertraut, freut uns dabei natürlich umso mehr?, ergänzt Bruns.

Unsere Vision: Digitale Souveränität in einer komplex vernetzten Welt! Mit sicheren und innovativen IT-Lösungen sorgen wir seit 20 Jahren für den Schutz personenbezogener Daten. Sichere Identitäten, vertrauliche und rechtssichere Kommunikation sowie der Umgang mit schützenswerten Daten zur Authentizitäts- und Integritätssicherung stehen hierbei im Vordergrund. Als Pioniere im eGovernment und eJustice gehören gesetzliche Anforderungen, Normen und Standards zu den Grundpfeilern unserer Entwicklungen und Dienstleistungen ? ebenso wie der konsequente Dialog mit Kunden und Partnern.

U.a. durch die Entwicklung und Pflege von vier Anwendungen des IT-Planungsrates ? die Anwendung Governikus, die Anwendung Governikus MultiMessenger (GMM), die Anwendung SAFE (Verzeichnisdienst der Justiz) sowie die Anwendung DVDV (Deutsches Verwaltungsdiensteverzeichnis) ? liefert das Governikus-Portfolio wichtige Lösungsbausteine zur Umsetzung gesetzlicher Vorgaben, politischer Strategien und technischer Standards, die sowohl auf nationaler als auch internationaler Ebene Bedeutung für die Digitalisierung entfalten. Governikus unterstützt dies durch Lösungen, die für gemeinsam nutzbare Basisinfrastrukturen zum Einsatz kommen, wie u.a. der gesamten EGVP-Infrastruktur der Justiz. Die AusweisApp2 des Bundes zur Nutzung der Online-Ausweisfunktion wird ebenfalls von Governikus entwickelt und gepflegt.