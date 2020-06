Telonic steigt mit Thycotic in das Geschäft mit Privileged Access Management ein / Telonic baut Systemhaus-Angebot im Bereich IT-Security noch weiter aus

Das auf Netzwerke und IT-Security spezialisierte Systemhaus Telonic (http://www.telonic.de/) übernimmt ab sofort den Vertrieb der Thycotic (https://thycotic.com/) -Produkte für Privileged Access Management (PAM) und baut damit das Portfolio von Sicherheitslösungen für Unternehmen aller Größen weiter aus. Der PAM-Spezialist Thycotic ist global vertreten und betreut weltweit mehr als 10.000 Unternehmenskunden.

“Telonic hat sich einen Namen damit gemacht, für unsere Kunden die aktuellste Technologie zur Absicherung von Unternehmen und Netzwerken zu identifizieren, zu testen und dann zu implementieren. Thycotic bietet innovative PAM-Lösungen, die im aktuellen Leadership Compass für Privileged Access Management durch die Analysten von KuppingerCole erneut als –Overall Leader– eingestuft wurden”, so Andreas Schlechter, Geschäftsführer von Telonic. Die Lösung von Thycotic wird sowohl in kleinen und mittelständischen Firmen als auch Fortune 500-Unternehmen zur Verwaltung und Absicherung von privilegierten Konten eingesetzt und verringert nachhaltig die Cyberangriffsfläche.

Managed Security Services

Telonic erweitert mit dem neuen Angebot die umfassenden Dienstleistungsangebote für Managed Services um Thycotics Secret Server (https://thycotic.com/products/secret-server/) und Privilege Manager (https://thycotic.com/products/privilege-manager/) . Ab sofort kann Telonic Zugänge in die Endkundenumgebungen absichern oder Privileged Access Management mit der modernsten Technologie als Dienstleistung anbieten. “Telonic ist ein starker Partner und verfügt über hochwertige Zugänge in mittelständische und große Unternehmen. Zudem ist die Expertise im Bereich IT-Security so hoch wie bei nur wenigen Systemhäusern”, kommentiert Macario López Monrobé, Channel Sales Manager DACH bei Thycotic, die neue Partnerschaft.

Jüngst erweiterte der PAM-Spezialist sein Portfolio um die drei neuen Produkte Thycotic Remote Access Controller (https://thycotic.com/products/remote-access-controller/) , Thycotic Cloud Access Controller (https://thycotic.com/products/cloud-access-controller/) und Thycotic Database Access Controller (https://thycotic.com/products/database-access-controller/) , die eine fortgeschrittene rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC) für SaaS-Anwendungen, IaaS-Management-Konsolen, Container sowie Remote Access-Lösungen bieten. Dies ermöglicht es dem Anbieter, neue Infrastrukturen, Anwendungen und Benutzer abzudecken und der steigenden Nachfrage nach kreativen PAM-Lösungen gerecht zu werden.

Outsourcing statt Regulierungswahn

IT-Fachkräfte und Security-Spezialisten in Unternehmen stehen unter wachsendem Druck, Compliance-Anforderungen und gesetzliche Regulierungen erfüllen zu müssen. “Outsourcing ist mittlerweile eine probate Methode, seiner Verantwortung in der IT-Security gerecht werden zu können”, sagt Andreas Schlechter. Mit über 100 Fachkräften betreut das Systemhaus Telonic die IT-Infrastruktur zahlreicher Kunden und betreibt ein eigenes Security Network Operation Center (SNOC). Telonic-Kunden und ihre Netzwerke sind so 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche und 52 Wochen im Jahr vor Störungen oder Bedrohungen geschützt. Selbst unbekannte Ereignisse in den Kundennetzwerken werden in einem eigenen Computer Emergency Response Team (T-CERT) ausgewertet und abgewehrt.

Über Telonic

Die Telonic GmbH ist Ihr erster Ansprechpartner als führendes Systemhaus für Netzwerk und Security. Seit der Gründung 1979 ist das Unternehmen in Familienbesitz und betreut Kunden in zahlreichen Branchen – von Verwaltung, Industrie und Logistik über Bank- und Finanzwesen bis zu Konzernen aus der Energieversorgung. Durch den klaren Fokus auf Netzwerk- und IT-Sicherheitslösungen verfügt Telonic über zahlreiche Best Practice-Erfahrungen und agiert als Systemintegrator für führende Soft-und Hardwarehersteller. Neben der herstellerunabhängigen Analyse realisiert Telonic die Projekte und sorgt auch für die laufende Betreuung und anfallende Schulungsmaßnahmen. Mehr als 160 Mitarbeiter stehen dazu bundesweit den Kunden zur Verfügung.

Über Thycotic

Thycotic ist ein globaler Anbieter Cloud-fähiger Privilege Access Management-Lösungen. Mehr als 10.000 Anwender weltweit, von kleinen Firmen bis zu Fortune 500-Unternehmen, setzen auf die Sicherheitstools von Thycotic, um privilegierte Konten zu verwalten und effektiv vor Missbrauch zu schützen, eine Least Privilege-Strategie umzusetzen und Compliance-Richtlinien zu erfüllen. Anders als herkömmliche komplexe Lösungen stellen diese Sicherheitswerkzeuge der neuen Generation Flexibilität, Produktivität und Kontrolle in den Vordergrund. Hauptsitz von Thycotic ist Washington D.C. mit weltweiten Niederlassungen in Großbritannien und Australien. Weitere Informationen unter http://www.thycotic.com .

Pressekontakt:

Weitere Informationen:

Telonic GmbH, Albin-Köbis-Str. 2, D-51147 Köln,

Tel.: +49 2203 9648 0, E-Mail: presse@telonic.de,

Web: http://www.telonic.de

Thycotic DACH, Stefan Schweizer, Regional VP Sales DACH,

Tel.: +49 (0) 175 2050 616, E-Mail: stefan.schweizer@thycotic.com

PR-Agentur:

euromarcom public relations GmbH, Tel. 0611/973150, E-Mail: team@euromarcom.de W

eissenbach PR, Dorothea Keck, Tel.: +49 89 5506 7773,

E-Mail: thycotic@weissenbach-pr.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/122679/4632971

OTS: Telonic GmbH

Original-Content von: Telonic GmbH, übermittelt durch news aktuell