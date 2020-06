Temporäre Umstellung der Mehrwertsteuer zum 1. Juli ? Dank digitaler Preisauszeichnung kein Mehraufwand für Händler

Um seine Kunden im Rahmen der Mehrwertsteuersenkung ab dem 1. Juli bis zum 31. Dezember 2020 zu unterstützen, bietet e-shelf-labels kundenorientierte Lösungen mit elektronischen Etiketten an. Einzelhändler können so Kosten und Zeit sparen, indem sie die Vorteile der digitalen Infrastruktur mit elektronischen Preisschildern nutzen und durch die Verknüpfung mit dem Warenwirtschaftssystem alle Artikelpreise im Geschäft digital mit nur wenigen Klicks zu ändern.

Sechs Monate lang weniger Mehrwertsteuer, um die Kauflust der Kunden zu fördern – Für Handelsketten kann diese Corona-bedingte temporäre Absenkung der Mehrwertsteuer angesichts der Neu-Beschriftung aller Preisschilder zunächst viel Arbeit und hohe Kosten verursachen. Diese Problematik löst sich mit dem Einsatz digitaler Preisschilder, auf denen Preisinformationen innerhalb weniger Sekunden aktualisiert werden können, wie von selbst.

Zwar steht es den Händlern offen, den Rechnungsrabatt an der Kasse zu gewähren. Dies führt allerdings dazu, dass die Preisangaben für den Kunden nicht mehr transparent sind. Mit einer digitalen Infrastruktur und elektronischen Etiketten können Preisinformationen stattdessen immer aktuell und präzise auf den digitalen Labels abgebildet werden, was letztlich die Kundenzufriedenheit stärkt und zusätzlich neue Wege der Konnektivität schafft.

Digitalisierung des Einzelhandels ? Bedarf an elektronischer Preisauszeichnung

Verwenden Händler bisher noch keine elektronische Preisauszeichnung in Ihrem Geschäft, so kann die temporäre Mehrwertsteuerumstellung der Impuls sein, den Bedarf an digitalen Echtzeitlösungen zu erkennen und die eigene Firmenstruktur zu digitalisieren: Durch den Austausch von Papieretiketten zu elektronischen Labels, die ortsunabhängig eingesetzt und beschrieben werden können, eliminiert sich nicht nur ein enormer Zeit- und Kostenaufwand. Gleichzeitig wird eine innovative Retail Experience für die Kunden geschaffen, während sich sowohl kleine, als auch große Filialen der digitalen Zukunft des eCommerce nähern können.

Mit der Implementierung digitaler Preisschilder in die Ladengeschäfte, können Preisinformationen sofort auf die temporäre Senkung der Mehrwertsteuer angepasst werden. Die elektronischen Etiketten sind über eine Schnittstelle an das Warenwirtschaftssystem angebunden und übernehmen so automatisch Änderungen wie die der Mehrwertsteuer auf jedes einzelne Preisschild. Während nicht digitalisierte Preisschilder, also Preisetiketten aus Papier individuell erstellt, ausgedruckt und händisch angebracht werden müssen, erspart der Einsatz elektronischer Etiketten einen hohen Personal- und Zeitaufwand. Diese Zeitersparnis kann den größten Vorteil des physischen Handels ? die persönliche Kundenberatung ? um ein Vielfaches stärken. Nebenbei entfällt ein ? durch die wechselnden Preisinformationen entstandener – hoher Papieraufwand sowie mögliche Preisfehlinformationen.

e-shelf-labels ist der Partner, wenn Sie über digitale Vernetzungen eine innovative Retail Experience in Ihren stationären Handel bringen möchten. Als Value Added Distributor, Systemintegrator, Dienstleister und Berater steht e-shelf-labels bei allen Fragen rund um elektronische Displays und digitale Beschilderung zur Verfügung. Wir bieten Ihnen zu jeder Digital-Signage-Anwendung eine entsprechende Software- und Hardwarelösung für Ihren individuellen Anwendungsbereich. Unsere Produkte reichen dabei von elektronischen, funkgesteuerten Eink Preisschilder, über Digital Signage Lösungen bis hin zu Touch Display Lösungen für Self Service und Kiosk Lösungen. Unser Komplettpaket umfasst abgestimmte Hard- und Software Lösungen, sowie das komplette Lösungsspektrum für Ihren digitalen Kennzeichnungs- und Auszeichnungsprozess.