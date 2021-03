tenfold baut Unterstützung für die Cloudplattform Microsoft 365? aus

Die tenfold Software GmbH aus Wien, Anbieter für IT-Security-Produkte, veröffentlichte am 10.03.2021 die neue Version 2021 R1 der Berechtigungsmanagement-Lösung tenfold?. Damit reagiert der Anbieter auf die zunehmende Nutzung von Cloud-basierten Diensten. Diese entsteht durch die Notwendigkeit für Unternehmen, den Zugriff auf wichtige Daten in der Cloud gezielt zu steuern. Zu den unterstützten Produkten zählen Microsoft Teams?, Azure Active Directory? und Exchange Online?.

Bereits jetzt werden zentrale Tools aus dem Microsoft 365? Angebot in tenfold integriert. Die Basis bildet der Verzeichnisdienst Azure Active Directory?. Auf diesem aufbauend unterstützt tenfold darüber hinaus Microsoft Teams? und Exchange Online?. Das mittelfristige Ziel ist eine umfassende Cloud-Integration, wie Michael Ugrinovich, Senior Manager Products & Services bei tenfold? ausführt:

?In den nächsten beiden Releases wird der Fokus weiter auf der Unterstützung von Cloud-Services liegen. Microsoft 365? hat hierbei einen besonderen Stellenwert, da nahezu alle Unternehmen das Angebot bereits aktiv nutzen oder dessen Einsatz in den nächsten 12 Monaten planen.?

Corona-Pandemie beschleunigt Umzug in die Cloud

tenfold ist eine Software für die sichere Verwaltung von IT-Zugriffen in mittelständischen Unternehmen und Behörden. Mit Hilfe der Software können Anwender gezielt steuern, welche Mitarbeiter auf sensible Daten zugreifen dürfen. Der Umstieg auf Home Office im Zuge der Corona-Pandemie hat die Notwendigkeit, diese granulare Steuerung auf Cloud-Dienste auszuweiten, verschärft, weil Unternehmen weltweit ihre Cloud-Migration beschleunigen.

Daten zu Mitarbeitern, Kunden und Aufträgen werden vielerorts nicht mehr lokal, sondern über Server im Internet gespeichert und verarbeitet. Andere Unternehmen setzen auf sogenannte Hybridumgebung und nutzen damit Cloud-Ressourcen und unternehmenseigene Rechenzentren.

Integrierte Steuerung von Zugriffsrechten in der Cloud unzureichend

Mit den Standard-Tools der Anbieter ist es bislang nicht möglich, in der Cloud gezielt zu steuern, welche Mitarbeiter und externen Partner auf sensible Daten zugreifen können. Für die zentrale Steuerung von Zugriffsberechtigungen in Hybridumgebungen stehen bisher gar keine Funktionen zur Verfügung, da die Standard-Tools lediglich jene Daten erfassen, die in der Cloud gespeichert sind.

In der Version 2021 R1 zeigt tenfold übersichtlich an, wer auf Daten und Ressourcen in der Cloud und im lokalen Rechenzentrum zugreifen kann. tenfold ermöglicht die zentrale Steuerung und Verwaltung von Zugriffsrechten sowohl in der Cloud als auch in Hybridumgebungen. Die nachfolgende Version, tenfold 2021 R2, sieht eine noch tiefere Cloud-Integration vor.

Weitere Informationen zur tenfold Software GmbH finden sich unter https://www.tenfold-security.com/ueber-uns/. Details zu den Funktionen der Cloud-Integration befinden sich unter https://www.tenfold-security.com/microsoft-365-cloud/

Die tenfold Software GmbH ist ein Hersteller von IT-Security-Software aus Wien in Österreich. Die vom Unternehmen angebotene Software ?tenfold? hilft mittelständischen Organisationen dabei, Ihre IT-Zugriffsrechte richtig einzustellen und die Vergabe von Zugriffsrechten besser nachvollziehen zu können. Damit wird die IT-Sicherheit innerhalb der Organisation verbessert. tenfold gehört mit über 600 aktiven Installationen zu den führenden Anbietern im DACH-Gebiet. Zu den Märkten zählen daneben Großbritannien und Nordamerika.