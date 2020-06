Tentamus Group eröffnet eigenen Online Shop!

Die Tentamus Group möchte Ihren Kunden in jeder Hinsicht den bestmöglichen Service bieten. Dazu gehört auch, Ihnen unsere Dienstleistungen so zugänglich wie möglich zu gestalten.

Aus diesem Grund haben wir einen Online Shop für Sie eröffnet.

Gerade in Zeiten des Coronavirus möchten wir Ihnen so einen unkomplizierten und schnellen Zugang zu unseren Produkten bzw. Dienstleistungen ermöglichen. Mit nur wenigen Klicks können so unsere Services rund um die Uhr geordert werden.

Im Tentamus Online Shop bieten wir u.a. verschiedene Probenahmekits an:

Oberflächentests auf Coronaviren

Tests für Gesichts- und Schutzmasken

Desweiteren ist auch ein Sensorik Kaffee Kit erhältlich. Nach und nach werden wir außerdem weitere Dienstleistungspakete anbieten.

Für unsere Probenahmesets werden über den Shop natürlich auch weiterhin Gebrauchsanweisungen, Lieferzeiten, Produktbilder und eine klare Produktbeschreibung geliefert.

Die Bezahlung kann per Kreditkarte, PayPal oder Lastschrift erfolgen.

Selbstverständlich bleiben unsere Kontaktkanäle offen für Kunden, die eine Bestellung personalisieren möchten oder die es einfach vorziehen, Produkte auf dem traditionellen Weg zu bestellen.

Sehen Sie sich unseren neuen Webshop hier an: ?https://shop.tentamus.com

Wenn Sie mit uns in Kontakt treten möchten oder Fragen haben, stehen Ihnen unsere Kontaktkanäle wie immer offen: info@tentamus.com

Die Tentamus Group wurde 2011 gegründet und ist ein globales Labor- und Servicenetzwerk, mit den Schwerpunkten in Europa, China, Japan, Indien und den USA. Akkreditiert und lizensiert testet, auditiert und berät Tentamus alle Bereiche, die mit dem Menschen zusammen hängen (Lebens- und Futtermittel, Pharmazeutika und Arzneimittel, Agrochemikalien, Kosmetika, Umwelt und Landwirtschaft sowie Nahrungsergänzungsmittel). Das Unternehmen ist global an über 65 Standorten mit mehr als 2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern tätig.