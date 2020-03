Terminankündigung: Neue Briefingmethoden – Briefing-Seminar am 25.03.2020, Düsseldorf

Das Marketing wandelt sich immer mehr zu einer Wissenschaft, die sich aus verschiedenen Spezialdisziplinen speist.

Neue Trends, Kanäle und Technologien, wie Marketing Automation, Influencer Marketing, Inbound Marketing oder Data Driven Marketing, machen es dem einzelnen Marketingverantwortlichen immer schwerer, sich tief in die Themen einzuarbeiten. Generalisten sind gefragt, die in der Lage sind, geeignete Agenturpartner zu finden und diese optimal zu synchronisieren.

Doch wie brieft man diese Spezialisten, ohne sich selbst intensiv mit den neuen konzeptionellen bzw. technischen Möglichkeiten auseinanderzusetzen?

Antworten auf diese Frage liefert das Seminar “Agenturen professionell briefen und steuern” der AdCoach Academy. An einem konzentrierten Trainingstag werden nützliche Tools und Arbeitstechniken vermittelt, die Marketing Manager*innen dabei helfen, Agenturen und Kreative unterschiedlicher Disziplinen optimal zu briefen. Dabei werden sowohl bewährte Briefingmethoden wie das strukturierte schriftliche Briefing, als auch innovative Methoden, wie das “Reverse Briefing” oder das “Story Briefing”, behandelt.

Ein “Reverse Briefing” ist zum Beispiel dann das Mittel der Wahl, wenn der Projektverantwortliche nur wenige Kenntnisse bzgl. der konkreten (technischen) Umsetzung eines Projektes hat und somit kein genaues Detailbriefing aufsetzen kann. Reverse Briefing heißt: Der Marketingverantwortliche definiert (nur) die konzeptionellen Rahmenbedingungen, das eigentliche Briefing entsteht in mehreren Rückkopplungsschleifen mit der Agentur. Diese neue Vorgehensweise setzt ein Umdenken auf beiden Seiten voraus. Die Agentur muss den Kunden “proaktiver” noch vor dem Start der eigentlichen Kreativarbeit beraten, der Auftraggeber muss auf die Expertise der Agentur vertrauen und sich darauf einlassen, dass die optimale Lösung in einem interativen Prozess entsteht und nicht schon beim ersten Konzeptentwurf auf dem Tisch liegt.

Das Reverse Briefing ist jedoch nur eine von mehreren Briefing-Strategien, die man anwenden kann, um schneller zu besseren Kreativ-Ergebnissen zu gelangen. Jeder Projekttyp (Print, Digital, Foto / Text / Video etc.) hat seine eigenen Briefing Best Practices. Diese werden in dem Briefing-Seminar der AdCoach Academy am 25.03.2020 in Düsseldorf vermittelt und mit zahlreichen Arbeitshilfen, wie Musterbriefings und Checklisten, untermauert.

Informationen gibt es unter: https://www.adcoach.de/Academy/Seminar_Briefing