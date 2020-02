TerraX Minerals Inc. ändert Namen in Gold Terra Resource Corp.



Vancouver, B.C. – TerraX Minerals Inc. (TSX-V: TXR; Frankfurt: TX0; OTC Pink: TRXXF) freut sich, eine Umfirmierung und Namensänderung in Gold Terra Resource Corp. bekannt zu geben. (“Gold Terra” oder das “Unternehmen”), um einen erneuten Schwerpunkt auf die Entwicklung seines zu 100 % unternehmenseigenen Yellowknife City Gold (“YCG”) Projekts in den Nordwest-Territorien, Kanada, zu legen.

Der neue Name Gold Terra kommt mit einem erfrischten, energischen Team unter der Leitung von Gerald Panneton, Executive Chairman (Gründer von Detour Gold) und einem neuen, zielgerichteten Ansatz, um das noch nicht erkundete Potenzial des YCG-Projekts zu erschließen.

Die Namensänderung in Gold Terra tritt sofort in Kraft; das Unternehmen wird jedoch an der TSX Venture Exchange unter seinem neuen Namen und dem neuen Handelssymbol (YGT) mit der Eröffnung des Handels am oder um den 19. Februar 2020 beginnen. Die Website des Unternehmens hat sich auf www.goldterracorp.com geändert. Alle Besucher der aktuellen Website des Unternehmens und alle Mitteilungen an die aktuellen E-Mail-Adressen des Unternehmens werden automatisch umgeleitet.

Der Chairman Gerald Pannerton erklärte: “Die Namensänderung spiegelt eine Neuausrichtung des Unternehmens auf die Erweiterung der aktuellen Goldressourcen und die Definition des Potenzials für neue Entdeckungen auf unserer Landposition auf Distriktebene wider, die sich in der Nähe der Stadt Yellowknife befindet, wo die Minen Con und Giant über 14 Millionen Unzen Gold produziert haben.

Über Gold Terra Resource Corp.

Gold Terra besitzt eine 100%ige Beteiligung am YCG-Projekt, das 790 Quadratkilometer zusammenhängendes Land innerhalb von 10 Kilometern von der Stadt Yellowknife umfasst. Das Unternehmen gab im November 2019 eine abgeleitete Mineralressourcenschätzung von 735.000 Unzen Gold bekannt (Pressemitteilung vom 4. November 2019). Das YCG-Projekt, das sich im gleichen Archaengürtel befindet, in dem die ehemaligen hochgradigen Goldminen Con und Giant über 14 Millionen Unzen Gold produziert haben. Das YCG-Projekt befindet sich nördlich und südlich der Stadt und entlang derselben mineralisierten Distriktgröße wie die früheren Produzenten Con und Giant Mines.

