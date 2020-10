TERRAX startet mit GEDAK B2B-Webshop auf Basis von Shopware

Bisher hatte TERRAX den Verkauf seiner Waren über seinen Außendienst sowie Handelsvertreter abgedeckt. Da das Unternehmen den Anspruch hat, den Marktveränderungen gerecht zu werden, suchte es nach einem zuverlässigen Partner, um einen zusätzlichen Verkaufskanal für Wiederverkäufer zu öffnen ? einen B2B-Webshop, der dem aktuellen Stand der Branche entspricht.

Nahtloser Datenaustausch zwischen Shop und Warenwirtschaftssystem

Über Referenzen stieß Johannes Neisemeier, Geschäftsführer TERRAX Außenhandels-GmbH, auf GEDAK. Das IT-Unternehmen, das inzwischen zu den Shopware-Enterprise-Partnern in Deutschland gehört, sprach mit TERRAX über die Möglichkeiten, stellte das Konzept für den Shop vor und erhielt den Auftrag. GEDAK entwickelte den Shop auf Basis von Shopware Enterprise 5 und implementierte nützliche B2B-Funktionen. ?Dazu zählen eine Schnellbestellmaske sowie ein Impersonation-Feature, sodass auch Vertreter im Namen ihrer Kunden bestellen können?, erklärt Norbert Bushuven, Bereichsleiter IT-Infrastruktur bei GEDAK. Er ergänzt: ?Außerdem haben wir das bestehende Navision-System angebunden, über das die Warenwirtschaft von TERRAX abgebildet wird.? ?Dabei haben wir agil entwickelt und das gesamte Projektmanagement der beteiligten Partner übernommen?, ergänzt Norbert Haab, Vertriebsleiter bei GEDAK.

Das Ergebnis ist ein moderner B2B-Webshop, über den die Fachhändler bereits zum Start mehr als 450 unterschiedliche Artikel in circa 10.000 Varianten ordern können. Für eine ansprechende Präsentation stehen umfassende Möglichkeiten zur Verfügung, so wie sie im Bereich Workwear & Fashion wichtig sind. Mit ausführlichen Produktbeschreibungen, detaillierten Fotos und einer übersichtlichen Menüführung ist der Online-Shop besonders anwenderfreundlich. Intelligente Filterfunktionen unterstützen den Nutzer bei seiner zielgerichteten Suche und verschaffen ihm einen kompletten Sortimentsüberblick. Die Besucher erhalten alle News über aktuelle Produkt-Angebote oder Rabattaktionen. Über den Shop kann der TERRAX-Newsletter abonniert werden, der über Produktneuheiten, spezielle Angebote oder wichtige Unternehmensnews informiert.

Registrierte Anwender können eine auf TERRAX zugeschnittene Schnellbestellmaske nutzen und so mit jeder Bestellung viel Zeit sparen. Im Log-in-Bereich erfährt der Nutzer die entsprechenden Produktpreise, Lieferzeiten und sieht direkt aktuelle Verfügbarkeiten auf Basis eines leicht verständlichen Ampelsystems. ?Ziel des neuen Shops ist es, unseren Kunden den Einkauf unserer Produkte wesentlich einfacher zu gestalten und diese 24/7 bereitzustellen. So sind unsere Kunden autarker und können an jedem Tag des Jahres und zu jeder Uhrzeit bestellen?, ergänzt Jens Freimann, Sales Manager Workwear bei TERRAX.

Über die Schnittstelle zum Warenwirtschaftssystem werden Daten nahtlos ausgetauscht. Zum Beispiel gelangen Artikel-, Preis- und Zahlungsdaten, die den einzelnen Bestellern im Warenwirtschaftssystem zugeordnet sind, direkt in den Webshop. Bestellungen werden aus dem Shop ins Warenwirtschaftssystem übertragen und dort weiterbearbeitet. Des Weiteren werden Informationen zum Verarbeitungsstatus ausgetauscht, sodass Kunden sich im Shop über den aktuellen Stand der jeweiligen Bestellung informieren können.

Auf weitere Expansion bestens vorbereitet

Die TERRAX Außenhandels-GmbH ist von den Leistungen der GEDAK überzeugt. ?Die Projektmanager und Entwickler haben unsere Anforderungen verstanden und professionell umgesetzt. Wir verfügen jetzt über einen Webshop als zusätzlichen Verkaufskanal, der alle Möglichkeiten bietet, unsere Produkte ansprechend zu präsentieren und Fachhändlern die Bestellung zu erleichtern?, sagt Johannes Neisemeier. Darüber hinaus ist TERRAX mit dem Webshop bestens auf die Zukunft vorbereitet. Denn ? State of the Art ? hat dieser auch alle Features und Optionen an Bord, um das Unternehmen bei seinen Plänen, in andere Länder Europas zu expandieren, zu unterstützen.

Über TERRAX:

Die TERRAX Außenhandels-GmbH ist Anbieter von Produkten aus dem Workwear- & Fashion-Bereich. Das Unternehmen wurde 1969 gegründet und ist ein national und europäisch agierendes Familien-Unternehmen mit deutschen Wurzeln. Bei seinen Kunden steht es für zeitnahe, aktuelle Innovationen in den Bereichen Workwear & Fashion sowie eine freundschaftliche und partnerschaftliche Geschäftsbeziehung. Die Mitarbeiter haben den Ehrgeiz, TERRAX zu einem der stärksten Anbieter in den Segmenten ?Workwear? und ?Fashion? zu machen. Sie wollen mit ihren Produkten immer besser werden, um auch in Zukunft den permanenten Marktveränderungen gerecht zu werden. Weitere Informationen: https://www.terrax.de/

?

Die GEDAK GmbH bietet als IT-Unternehmen seit 1983 praxisnahe Lösungen für Marketing, Vertrieb und Kundenservice. Ein Schwerpunkt ist die Entwicklung von Software-Applikationen wie webbasierten Shopsystemen, Sales- und DMS-Lösungen sowie Reporting-Anwendungen. GEDAK unterstützt ihre Kunden beim Betrieb von IT-Systemen sowie bei deren IT-Architektur und begleitet Projekte bis hin zur kompletten Auslagerung von IT-Lösungen in deutsche Rechenzentren. Die 50 Mitarbeiter arbeiten für Großunternehmen und Firmen aus dem Mittelstand. GEDAK ist Teil eines Verbundes, zu dem auch das Fulfillment-Unternehmen PORTICA (www.portica.de) und die te Neues Druckereigesellschaft (www.te-neues.de) gehören. Weitere Informationen: www.gedak.de